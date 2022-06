"De los creadores de Lucas 'aún huele a leche'…": el vídeo de Juanma Moreno con su perro que ha recordado a Albert Rivera

Las mascotas y los niños son elementos recurrentes en las campañas electorales, normalmente, con resultados catastróficos.

Y como no puede faltar el momento de vergüenza ajena de toda campaña, Juanma Moreno se ha encargado de proporcionarlo en la campaña andaluza.

El candidato del PP ha hecho un vídeo con su perro Toby, al mejor estilo de Albert Rivera y Lucas. Para más inri, el vídeo tiene el doble combo, mascotas y niños. El espectáculo del bochorno no podía quedarse ahí y Moreno contó la trágica historia de su perro.

Toby además de ser abandonado, fue operado de un tumor y ha perdido la vista. La historia de la mascota, digna de una película de tarde y con música del vídeo en cadena que te acaba de pasar tu abuela compone así una obra maestra de la vergüenza ajena.

Con qué cara pactará Moreno Bonilla con Vox, si es necesario, después de este espectáculo lacrimógeno sobre el cuidado de los perros y las políticas de la ultraderecha a favor de la caza. Una práctica que acaba con la vida de, efectivamente, muchos perretes.

Los tuiteros, entre otras cosas, no han podido evitar recordar a Albert Rivera y el resultado que obtuvo tras su famoso vídeo con Lucas.

Juanma, esto no puede terminar bien… https://t.co/bVDIcGjF1R pic.twitter.com/2yb36Ty46g

Oh no, otra vez no. https://t.co/wxymlL38Nh pic.twitter.com/OoI9zOGoNZ

— Xisco 💚🇪🇸 (@Xisco85569654) June 13, 2022