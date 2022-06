"Dentro de 50 años Almudena Grandes será recordada; Almeida no": críticas por la ausencia del alcalde de Madrid en el homenaje a la escritora

Por Tremending

Almudena Grandes ha sido nombrada Hija Predilecta de Madrid en un acto donde acudieron todo tipo de figuras culturales y políticas, pero no el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida.

Las críticas al alcalde por no acudir a un acto de su Ayuntamiento, estuviese de acuerdo o no con el nombramiento, no han parado de sucederse.

Mientras el Teatro Español se rendía a la figura de la escritora, Almeida se encontraba con "problemas de agenda". Una agenda en la que tenía actos tan importantes como inaugurar un busto del rey Felipe VI y la posterior cena.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, tampoco ha acudido al acto. Aunque al menos ha tenido el detalle de llamar al viudo de la escritora, Luis García Montero. Algo que tampoco ha podido hacer el alcalde debido a su apretada agenda.

Los tuiteros no han perdonado al alcalde su ausencia, aunque tampoco quieren empañar lo que fue un acto muy emotivo y un homenaje a una escritora que será eterna.

"El cielo más bello del mundo elige amanecer en Madrid" . El corazón helado. Almudena Grandes. Hoy, Almeida, alcalde de Madrid, no ha querido estar en el homenaje a la escritora. Qué individuo tan mediocre. — Gaussianna (@Gaussiana5) June 13, 2022

La cultura rinde homenaje a Almudena Grandes. Lógicamente, si hablamos de cultura , Almeida y Villacís se sienten fuera de lugar. — 🌐ᎳᎥᏞᎠᎬ.🇪🇭🇨🇺 (@Wilde28281766) June 13, 2022

El alcalde Almeida no asiste al acto homenaje a Almudena Grandes. Ya avisó que no quería nombrarla Hija Predilecta de Madrid cuando murió. Razones ideológicas

Impresentable🤬 — Tabarca 🔻 -NO DM- (@Tabarca00) June 13, 2022

El alcalde @AlmeidaPP_ ausente del acto de su ayuntamiento de nombramiento post mortem de la escritora Almudena Grandes como Hija Predilecta de Madrid. Adujo problemas de agenda. Evidentemente no estaba recogiendo la basura. pic.twitter.com/25cTSVz5i6 — Francisco R. Figueroa (@pacorfigueroa) June 13, 2022

El trato que le esta dando Almeida y Villacis a Almudena Grandes solo se puede categorizar de sectarismo de lo mas rancio… https://t.co/JpVrP2DYip — Roberto Majadas (@rmajadas) June 13, 2022

Escucha, @AlmeidaPP_ , aunque desde tu bajeza moral y en el hoyo en el que estás metido no creo que se escuche al pueblo de Madrid aplaudiendo a Almudena Grandes. https://t.co/f0G41aHTc5 — Male Soria🌳🌹💖✊💜 (@MaleSoria63) June 13, 2022

Jose Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, no asistieron al acto homenaje a Almudena Grandes donde el Ayuntamiento le concede el título de Hija Predilecta de Madrid por "problemas de agenda". He aquí las agendas: pic.twitter.com/8sLCRlV4Vl — coronel decker (@coronel_decker) June 14, 2022

Poca gente se acordará de Almeida y Villacis cuando ya no ocupen sus cargos. Es mezquino que no quieran homenajear a una de las grandes escritoras que ha dado Madrid. Pero, ella será eterna. Almudena Grandes vivirá siempre en la memoria de sus millones de lectores. Más cada año. https://t.co/zciCpSsqui — Mercedes gallizo (@GallizoMercedes) June 13, 2022

Almeida cada día se hace a si mismo mas pequeñito. Almudena Grandes. — Andrés Niporesas 🔻 ❤️💛💜 (@DesFErebrado) June 13, 2022

Dentro de 50 años Almudena Grandes será recordada; de Almeida no se acordará nadie. — Elisa (@miquinta1) June 13, 2022

Almudena Grandes ya es hija predilecta de Madrid.@AlmeidaPP_ se excusó en no acudir por problemas de agenda, ya sabemos que en su día no estuvo de acuerdo con el nombramiento.@begonavillacis también alegó problemas de agenda, pero para ir a la feria de Abril no los tenía. pic.twitter.com/A5Us6E1cSl — j🇪🇸 (@ilion2003) June 14, 2022

Alcaldes de Madrid habrá tantos que Almeida acabará por pasar en silencio por la historia, pero Almudena Grandes será recordada siempre por su obra y eso no puede impedirlo nadie. pic.twitter.com/iFlMQRbf5P — MAG ®️ (@Mag71Mag) June 13, 2022

Almudena Grandes es ya Hija Predilecta del Madrid

Un honor para las madrileñas y madrileños, aún con la falta de respeto de Almeida y Villacís que no acudieron al acto. pic.twitter.com/xNiy4pGt1y — Mónica García (@Monica_Garcia_G) June 13, 2022

Es lamentable ver cómo Almeida lleva su sectarismo a la instituciones. La ausencia del alcalde ayer en la entrega del título póstumo a Almudena Grandes de hija predilecta de Madrid es un bochorno para la ciudad. pic.twitter.com/yQ2TTS4uA5 — Podemos Madrid🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@podemosmad) June 14, 2022

Ayuso y Almeida no han asistido al homenaje a Almudena Grandes para inaugurar un busto. No conocen el Madrid que gobiernan. pic.twitter.com/B6ahp8bQR2 — Pablo Perpinyà (@P_GomezPerpinya) June 13, 2022