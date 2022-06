El discurso de Eduardo Rubiño en respuesta a las soflamas fascistas de los amigos de Vox

Por Tremending

Ante soflamas fascistas a gritos, argumentos. Ante barbaridades reaccionarias, pausa y un discurso que deja en evidencia las peroratas de la extrema derecha. Este lunes, el diputado de Más Madrid Eduardo Rubiño ha protagonizado una intervención en la Asamblea de Madrid para dar respuesta a los últimos mensajes lanzados desde Vox.

La formación ultra tuvo un acto el fin de semana en Málaga de cara a las elecciones andaluzas. A él acudió como invitada Georgia Meloni, cofundadora y presidenta del partido italiano de extrema derecha Fratelli d'Itallia. La política neofascista cargó a gritos contra los migrantes, las feministas, el colectivo LGTBI, el aborto y Europa. Un discurso aplaudido por los dirigentes de Vox y que representa todo lo que quiere ser Santiago Abascal.

Rubiño ha compartido un vídeo en Twitter con su respuesta a Meloni y Vox: "Dicen que no son homófobos pero aplauden a rabiar a Giorgia Meloni diciendo 'Sí a la familia natural, no al LGTBI'. Su agenda es destruir nuestros derechos y ponernos en la diana. No lo vamos a permitir", comenta en Twitter el diputado.

"Están en contra de nuestro derecho a adoptar porque dicen que nuestras familias no son aptas para educar a los niños y a las niñas", dice Rubiño en su intervención en la Asamblea de Madrid. "Es más, hoy mismo, en la campaña de las elecciones andaluzas, hemos tenido que aguantar a una señora como Georgia Meloni, con el aplauso unánime del señor Abascal, de la señora Olona y de toda la gente con la que estaban ustedes reunidos, decir que ustedes defienden la familia natural frente a las personas LGTBI", ha continuado.

"En la sexualidad humana no importa lo que tenga que ver con la naturaleza. Y, en todo caso, su concepto de natural no pueden imponérselo al resto de la sociedad", argumento Rubiño mientras se dirige a Mariano Calabuig, diputado de Vox. "Esta es la cuestión. ¿A qué llaman ustedes natural o antinatural cuando nos miran y nos señalan? Porque, claro, si lo suyo es lo natural, entonces será que nosotros somos antinaturales".

"Lo que pedimos es respeto y que no quieran ustedes hacer que, como somos antinaturales, resulta que hay que corregirnos y entonces hay que llevarnos a terapia. Porque ese es el corolario que se sigue de este tipo de planteamientos", concluye Rubiño.