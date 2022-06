La ultraderecha y los escrúpulos son como el agua y el aceite. ¿Que hay que basar tu discurso en demonizar a migrantes, atacar al colectivo LGTBI o negar la violencia machista? Cero problemas morales. ¿Que hay que mentir? Adelante. Y cada día que pasa, un nuevo ejemplo.

Este lunes lo volvimos a ver en el segundo debate electoral para las elecciones de Andalucía del 19J. La candidata Macarena Olona sacó un texto de un libro sobre "la masturbación" que según ella es lo que se enseña a los niños de 10 años. Después comparó esto con "un hombre o una mujer" que se acerca a un niño "en un parque" y "le habla de la masturbacion". "Ustedes han metido a esas personas del parque en las escuelas andaluzas", le espetó al mismo que podría meterles en su gobierno, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La clásica estrategia de meter miedo que tanto les gusta, a costa de frivolizar con un tema tremendamente serio.

Unas palabras que han hecho "hervir la sangre" a James Rhodes. El músico y escritor, que sufrió abusos sexuales de niño y que ayudó a la creación de la ley de protección a la infancia frente a la violencia, respondió con un tuit muy claro:

Olona hablar de proteger a los niños del abuso sexual me hace hervir la sangre. VOX votó en contra de la ley de protección infantil. Están usando un tema profundamente traumático simplemente para tratar de ganar votos. Son mentirosos e hipócritas #ElDebateDecisivo



Rhodes ha recordado que Vox votó "no" a la primera ley de protección a la infancia frente a la violencia. Una norma que, entre otras cosas, amplía el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores.

En las últimas horas, Rhodes también ha publicado un hilo en el que explica por qué "la educación sexual a edades tempranas es vital en la escuela".

Fui violado por un maestro durante años, mucho antes de los 10 años (la edad que, anoche, Olona dijo que era demasiado joven). Nadie me había enseñado sobre sexo, sobre lo que era apropiado o sobre tener agencia sobre mi propio cuerpo.

Un día me llevó a casa un profesor, sangrando por el culo e histérico. Mis padres no hicieron nada excepto enviarme de vuelta al día siguiente.

Lamentablemente, hay muchos niños que no pueden confiar en que

