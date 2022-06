La imagen que evidencia un problema en el equipo de 'El Chiringuito de Jugones': "No me puedo creer que no exista ni una mujer en esta foto"

No es ninguna sorpresa para nadie que el periodismo deportivo es un sector tremendamente masculinizado. Con todo, los medios intentan mantener ciertos estándares de paridad, aunque todavía haya mucho trabajo por delante. Pero la última imagen de El Chiringuito de Jugones delata que en su caso ni lo intentan.

El presentador del programa, Josep Pedrerol, publicó una foto en sus redes sociales en la que sale con el equipo de trabajadores, entre los que hay 25 hombres y ni una sola mujer. Esto no es novedad, en el programa salvo una o dos tertulianas y la 'azafata' que lee las redes sociales, la dinámica es la misma.

La imagen puede ser perfectamente la antesala de una película de terror. Con 26 hombres bastante parecidos entre ellos, de pie en una escalera y mirando fijamente a cámara. Tranquilamente podría ser una versión retorcida de El club de la lucha.

Si el día de mañana sale una noticia en la que acusan a Pedrerol de montar una purga entre sus empleados, metiéndolos en una casa rural con una estaca y el último en salir es el tertuliano definitivo, sería perfectamente creíble.

También podría ser la imagen promocional de un programa de citas y los de la escalera todos los pretendientes. Una versión de La isla de las tentaciones con periodistas deportivos y en el que todos los pretendientes son iguales (como en el programa original, vaya).

La imagen ha recorrido como la pólvora entre los tuiteros, con críticas ante la ausencia de mujeres y algún que otro meme.

Pues casi que me alegro. Me cuesta pensar que de la mente de una mujer salgan esas cosas. https://t.co/4RCIk0Dchl

No me puedo creer que no exista ni una mujer en esta foto https://t.co/dsvQ16ntuu

Too many dicks on the dance floorhttps://t.co/JzStBRu1R5

— Ludovica Vain (@Ludovica_Vain) June 13, 2022