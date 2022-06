"De izquierdas, pero no mucho": cuando el PSOE protege (por enésima vez) al rey con su inviolabilidad

Por Tremending

Los pedidos de aquella web tan barata, ese novio o novia que te dijo que no te engañaría en el Erasmus o el republicanismo del PSOE. Son esas decepciones inevitables de la vida. Todos pasamos por ellas alguna vez y nos hacen más fuertes. Lo importante es tener cerca a un ser querido que nos lo haga ver. Y lo bueno es que cuando ya has pasado varias veces por ello, sorprender ya no sorprende.

Esta semana, en la serie 'el PSOE es republicano pero no mucho' y especialmente dedicado a aquellos que no eran monarquicos pero sí 'juancarlistas' tenemos un nuevo capítulo. El PSOE se une al PP para rechazar en el Congreso que se limite la inviolabilidad del rey.

El veto de Vox y PP ha tumbado la proposición de ley registrada por el PNV para limitar la inviolabilidad del rey. Vox, en esta ocasión no estaba en la ecuación, pero porque no ha estado presente en la reunión de la Mesa del Congreso.

Un episodio que nos recuerda a otros anteriores en los que el PSOE ha votado con la derecha y la ultraderecha para salvar a Juan Carlos I de ser investigado en el Congreso (mención especial al posterior vacile de Carmen Calvo).

Una postura que no entienden los tuiteros y tampoco el Pedro Sánchez de antes de ser presidente del Gobierno.

Verás cuando se entere el Pedro Sánchez del presente, de lo que decía el Pedro Sánchez del pasado sobre la inviolabilidad del Rey… 😏😏😏 pic.twitter.com/poXKXZRMRJ — Protestona ۞ (@protestona1) June 14, 2022

La último episodio de la serie 'El PSOE es republicano asintomático', ha dejado decenas de reacciones.

El PSOE ya votará contra la inviolabilidad del rey cuando esté en la oposición. — juanitabanana (@oostituu) June 14, 2022

👆😳👆😳👆

PSOE y PP han unido sus votos en la Mesa del Congreso para impedir que se admitiese a trámite una propuesta de reforma legal del PNV que en la práctica suponía limitar la inviolabilidad del Rey a sus decisiones como jefe de Estado pic.twitter.com/N51wzhksdz — sagasta sagasta (@cleosagas1) June 14, 2022

Votar en contra de limitar la inviolabilidad del rey y definir a tu partido con que "tiene vocación republicana".

¿Estamos a setas o a Rolex, @PSOE? — 𝚃𝚛𝚒𝚜𝚝𝚊́𝚗 𝚄𝚕𝚕𝚘𝚊 (@TrisUlloa) June 14, 2022

El PSOE defendía retirar la inviolabilidad al rey hasta que la Casa Real le dijo que no. pic.twitter.com/LvJXedZIem — Jon Inarritu (@JonInarritu) June 14, 2022

Qué sorpresa! — MariaFernandez (@MariaFNieto) June 14, 2022

PosE: "inviolabilidad, de entrada NO sé" — Danalca🔻🟥🟨🟪 (@BetaDeltaZeta) June 14, 2022

De izquierdas, pero no mucho 😂 — Henry Chinaski (@Malakalver) June 14, 2022