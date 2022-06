Del voluntario en África al 'guitarritas': el hilo definitivo (con mucho humor) sobre el fraude masculino en Tinder

Sexo y mentiras en Tinder, la aplicación que invita a echarse el pisto.- AFP

Por Tremending

Dime cómo te describes y te diré quién eres. La dictadura del clic nos convierte en carnaza en las redes y Tinder es, quizá, su máxima expresión. La importancia de trascender a ojos del otro, la necesidad de ser efectistas y ganarnos su interés con miras a un hipotético encuentro carnal de carácter frugal, depende, en gran medida, de esa primera impresión.

Relacionada:

Hay auténticos profesionales en ello. Las descripciones e imágenes que pueblan Tinder suelen estar muy trabajadas. Como consecuencia, y con el objetivo de que no te den gato por liebre, la tuitera @amaialacobaya ha querido, con mucha guasa, compartir a través de un fecundo hilo de Twitter todo lo aprendido en ese juego de máscaras posmoderno que es Tinder.

"Después de una larga temporada en Tinder y un exhausto estudio he hecho una lista de RED FLAGS EN TINDER". Con estas palabras Amaia comienza su particular disección de los especímenes que pueblan la aplicación de citas. Un listado que comprende 20 arquetipos y que –aclara la autora– no tiene por objetivo ridiculizar a los hombres: "Desgraciadamente soy hetero y solo puedo hacerlo de hombres. Recordad también que es humor y que estoy generalizando".

La relación va del mítico "guitarritas"…

2. Que salga con una guitarrita – No te la juegues a que la saque en algún momento de tu vida y te cante Wonderwall. — amaia (@amaialacobaya) June 13, 2022

… al falso outsider…

4. Que ponga "no soy el típico…" – Sí eres típico. — amaia (@amaialacobaya) June 13, 2022

… pasando por aficionados al anime con carencias higiénicas…

7. Que ponga que es otaku pero que se ducha – No se ducha. — amaia (@amaialacobaya) June 13, 2022

… y así hasta llegar al que se esconde entre la multitud para intentar ocultar lo que no hay forma de ocultar, a saber; que es bastante feo

9. Que tenga fotos en grupo – Siempre es el feo. — amaia (@amaialacobaya) June 13, 2022

… o al que va de intrépido por la vida porque hizo kayak el verano pasado en un río de Albacete

14. Que ponga "no des like si no te gusta el riesgo" – Qué haces mi vida? Bajas los escalones de dos en dos? — amaia (@amaialacobaya) June 13, 2022

Y tú, ¿tienes alguna "red flag"?, ¿con qué tipo de especímenes te has topado en tu singladura tinderiana? Cuéntanos