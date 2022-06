El comentario de Gabriel Rufián sobre el busto de 110.000 euros del rey que lleva más de 21.000 'me gusta'

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en una foto del pasado 7 de junio.- EDUARDO PARRA (EUROPA PRESS)

Por Tremending

Qué mejor momento para gastarse 110.000 euros de dinero público en un busto a Felipe VI, que el de una crisis, con los precios del combustible y la electricidad por las nubes, y tras una enorme polémica sobre la monarquía por los tejemanejes de Juan Carlos I. Con monárquicos como Isabel Díaz Ayuso, ¿quién necesita republicanos?

Aunque algunos dicen que el polémico busto no vale para nada, los tuiteros han demostrado que ellos son capaces de rentabilizarlo en risas gracias a sus irreverentes memes. El caso es que Ayuso se ha gastado ese dinero de los madrileños en la figurita y hay quien podría pensar que se podría haber invertido mejor, por ejemplo en la atención primaria.

"Igual pensabais que Ayuso se lo iba a gastar en médicos y sanitarios…" https://t.co/MabkrwkbG8 — Tremending (@Tremending) June 14, 2022

El diputado de ERC ha reaccionado a la noticia con un tuit en el que propone otra forma de ahorrar y lo ha hecho mezclando crítica e ironía. De este modo se ha sacado un tuit sobre el asunto que ya va por encima de los 21.000 'me gusta'.

Entre el busto del rey que cuesta 110.000€ y el rey que cuesta 7.700.000€ me quedo con el busto que al final hacen lo mismo. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 14, 2022

Y es que si al final no se sabe muy bien para qué sirve ninguno de los dos, se utilizan principalmente para hacer fotografías, ambos son inviolables y son de mírame y no me toques… Pues igual va a tener razón Rufián.

Deberíamos preguntar en UK el precio de un holograma real. Intuyo que aún podemos ajustar más el coste. — Els quatre gats (@Els_quatre_gats) June 14, 2022

Y si construimos una biblioteca en el Senado ahorramos más — Bot ruso al servicio del Kremlin 🇷🇺 (@blessk) June 14, 2022

No hacen lo mismo, el rey habla, es un busto parlante. — Alejandro Markaida (@AlejandroMarka3) June 14, 2022