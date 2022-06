El subidón de precios golpea a los tuiteros: "No sé si comprar media sandía o ir de vacaciones a Punta Cana"

Tener a tiro de piedra el que parece el primer verano un poco normal en varios años y las ganas de vacaciones nos está distrayendo un poco, pero la subida de precios en la cesta de la compra está siendo criminal. Y veremos qué pasa con la tercera cuesta más famosa de España después de la de enero y la de Moyano: la cuesta de septiembre.

Además de la subida en los combustibles, la escalada de precios en el super está haciendo que los ciudadanos tengan que sustituir los alimentos que compraban por otros más baratos. Y tampoco es que desayunáramos mangos de Brisbane.

Hemos pasado de "no me puedo permitir comprar pescado" a "no me puedo permitir comprar sandía", y sin inmutarnos.

Esto pinta muy mal.

— SultAna de Mercadillo (@AnaRoAg) June 10, 2022