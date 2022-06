Un diputado del PP intenta criticar a Mónica García por BiciMAD pero acaba demostrando que no tiene ni idea de su uso

A la izquierda, las bicis de la discordia; a la derecha, Pedro Muñoz Abrines

Por Tremending

No siempre es necesario saber de lo que uno habla. A veces no tener ni pajolera idea de lo que se está diciendo le confiere al discurso propio un plus de espontaneidad, una cierta originalidad en los planteamientos. Otras, por contra, se entrega uno a los abismos del ridículo.

Relacionada:

Pues bien, todo indica que el portavoz del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid, recién nombrado por Isabel Díaz Ayuso, Pedro Muñoz Abrines, se ha decantado por la segunda. En un intento por dejar en evidencia a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, se podría decir que ha salido malparado. Lean:

¿Que @Monica_Garcia_G no tiene libertad para moverte en bici por Madrid?

Veo dos bicis en la foto.¿por qué no coges una?

Ah no que son solo para la foto, como cuando fuísteis el primer dia a @asambleamadrid y despues usais coches de combustible fósil. https://t.co/pGKeb9n4SD — Pedro Muñoz Abrines (@MunozAbrines) June 14, 2022

En efecto, del tuit anterior se infiere de un modo más o menos diáfano un cierto desconocimiento por parte de Muñoz Abrines de todo lo referido al funcionamiento de BiciMAD. No en vano la luz roja, que se puede ver en la imagen, indica que esas bicicletas están fuera de servicio. Dicho menos finamente y tal y como apunta un tuitero: "No has pillao una BiciMAD en tu vida Hulio".

Como era de prever, el desatino del portavoz del PP en Madrid ha concitado chascarrillos diversos en la tuitosfera:

Pedro, que haya bicis no quiere decir que se puedan usar. Mira el color de la luz. Acabas de demostrar que no tienes ni idea de cómo funciona bicimad. — Javier Padilla (@javierpadillab) June 14, 2022

Pero, tío, ¿no te sabes ni lo de las luces? — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) June 14, 2022

Se nota que usted no ha usado Bicimad ni por equivocación. — David Navas (@DNavass) June 14, 2022

¿Este es de los que se subio al metro el otro día por primera vez en su vida para hacerse la foto y todavía no ha encontrado la salida? — VirgilioJG (@JgVirgilio) June 14, 2022

No funcionan, fijate en la luz.

No has pillao una BiciMAD en tu vida Hulio — 𝔸𝕟𝕕𝕣é𝕤𝕟𝕠𝕤𝕖𝕟𝕒𝕕𝕒 (@andresnosenada) June 15, 2022