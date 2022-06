El "Madrid va bien" de Almeida por sus tres años al frente del Ayuntamiento provoca una catarata de reacciones en las redes

El alcalde de Madrid desborda optimismo. No hay dato (ni realidad) que empañe el último mensaje veraniego de José Luis Martínez Almeida, quien celebró sus tres años al frente de la Alcaldía de la capital española con un mensaje rebosante de autobombo.

"Madrid está en su mejor momento, pero lo mejor está por llegar, Madrid no va a parar, Madrid va a seguir liderando España. Liderando el futuro. Cumplimos 3 años… y todo lo que nos queda por delante", proclamó el regidor madrileño. Las reacciones no tardaron en llegar.

No es verdad alcalde, habla desde el coche oficial, pero hacía tiempo que Madrid no estaba tan mal. Se ha vuelto una ciudad gris, plana, agresiva, difícil, fría y falta de calor. La ciudad no es un espacio, sino las personas que viven en ella y estamos perdiendo calidad de vida. https://t.co/U11QR7sZOX

— Marta Higueras (@MartaMHigueras) June 16, 2022