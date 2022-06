Antonio Caño, antiguo director del diario El País entre 2014 y 2018, ha reconocido en un tuit que cuando el dirigía el periódico más leído de España intentó evitar "el pacto de Sánchez con populistas y separatistas porque creíamos que eso era malo para la izquierda y para España". Aquí tienen su tuit.

Hace cuatro años intentamos evitar desde El País el pacto de Sánchez con populistas y separatistas porque creíamos que eso era malo para la izquierda y para España. No nos creyeron.

El tuit de Caño ha causado mucho revuelo entre la legión tuitera y especialmente entre muchos y muchas periodistas, incluso entre algunos que trabajaron a sus órdenes. A Caño, que fue despedido de El País en julio de 2021 tras una tormentosa relación laboral con la nueva jefatura, le han caído encima toneladas de críticas.

Ya era sabido que durante su etapa al frente de El País el periódico dio un vuelco conservador a su línea editorial, con una notable pérdida de lectores y suscriptores, pero ahora no son pocos los que le recriminan que intentara utilizar el periódico como medio de presión. Hay muchas reacciones en Twitter. Aquí dejamos algunas.

Fue director de El País. Hoy ya no lo es, así que cuenta alegremente cómo su periódico intentó que lo votado en las urnas no valiese. Todos los medios intentan influir. Pero cuando todos los grandes lo hacen en la misma dirección la democracia está trucada https://t.co/LDqn68ejUl

Intentaste evitar todo rastro de periodismo real, e incluso prohibías utilizar la palabra austericidio a los que nos atrevíamos a no seguir tu línea ultraderechista y suicida, tontaina. https://t.co/NG6US6YRaa

Te has dejado la parte de promocionar a Ciudadanos. Pero está bien que reconozcas que no te dedicabas al periodismo.

Si viene usted a hacer política, monte un partido, no un periódico.

Un periodista reconociendo que su trabajo no es informar, sino poner y quitar gobiernos (o como mínimo intentarlo).

Lástima que los escaños de PRISA en el Congreso no fueran los suficientes.

Convendría explicar a quién alude esa primera persona de plural. Desde luego, no a una mayoría de la redacción que no solo no estaba en ese objetivo sino que protestamos titulares y editoriales, retiramos firmas, hicimos preguntas y el director nunca nos dijo que este era el plan https://t.co/EiKBnsEZgi

