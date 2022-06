El retrato de Íñigo Errejón a Vox que han recuperado los tuiteros del extranjero: "Es una de las respuestas más brillantes a la extrema derecha"

Las redes sociales y sus algoritmos son todo un misterio. Los contenidos van y vienen y de repente se viraliza algo en los lugares más inhóspitos.

Lo último ha sido una respuesta de Íñigo Errejón a Vox en el Congreso de los Diputados en 2021. El vídeo ha empezado a circular entre tuiteros del extranjero, que han alabado la respuesta del portavoz de Más País a la hipocresía de la ultraderecha con los migrantes.

this by Spanish leftist Íñigo Errejón is one of the most brilliant responses I've seen to far right anti-immigrant rhetoric pic.twitter.com/zp98UVLWm3

"BlackRock, un fondo de inversión norteamericano, controla ya Ferrovial, Repsol, Iberdrola, Telefónica y Aena. Ustedes, sobre esta soberanía nacional, callados", criticaba el discurso de Vox.

Lo que Errejón señalaba es que a la ultraderecha le molestan los migrantes, excepto los que tienen dinero, a pesar de que controlen los sectores principales de la economía nacional y no paguen impuestos en España.

"No tenemos ya farmacéutica nacional, aerolínea de bandera pública, compañía de telecomunicaciones, metalúrgica nacional, eléctrica o automovilística nacional. Vox, callados. Los fondos de inversión controlan ya la Bolsa española y pagan el 63% de los impuestos fuera. Vox, aquí, de defender la soberanía nacional, nada", sentenciaba.

Las palabras de Errejón han llegado a tuiteros de Latinoamérica y Europa, que no han dudado en señalar la acertada descripción de la doble moral de la ultraderecha con los migrantes.

This man gets it https://t.co/egp4QPHyY1

What threat to 'Sovereignty'?

"Immigrants threatening our shores" ..

or how many other countries own 'sovereign' companies/land/infrastructure, & may or may not pay tax?#auspol https://t.co/DdGygNKs6M

— 💧You Can't Make This Stuff Up (@AdrianKviolin) June 21, 2022