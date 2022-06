Compromís responde a Ferreras y Pastor en un vídeo con lo que Mónica Oltra decía en realidad sobre dimitir por ser imputado

Por Tremending

"De mí se han dicho tantas cosas… Pero en la era de la digitalización y las hemerotecas, yo lo único que les pido a ustedes es que vayan a las hemerotecas, que vayan al Youtube… Desde luego yo puedo pecar de muchas cosas, desde luego de incoherencia no". Así respondía Mónica Oltra en la rueda de prensa en la que anunció su dimisión como vicepresidenta de la Generalitat valenciana y diputada. La dirigente política tomó la decisión tras su imputación la semana pasada por la gestión de los abusos de su exmarido a una menor tutelada por la Conselleria de la que Oltra es responsable.

En los días previos, muchos medios, periodistas y políticos, apuntaron a su dimisión argumentando que Oltra pedía eso mismo a sus rivales políticos por ser imputados. A ellos Compromís les ha respondido con un vídeo colgado en su cuenta de Twitter. En él recoge unas declaraciones de los periodistas Antonio García Ferreras y Ana Pastor en las que aseguraban: "Oltra, su partido y algunos otros pusieron el liston muy alto de, con una imputación hay que dimitir". A continuación, el vídeo muestra diferentes intervenciones antiguas de la exvicepresidenta en las que se ve cómo ella argumentaba lo contrario.

Sobre la posverdad y la hemeroteca. pic.twitter.com/RoiZo1TOEv — Compromís (@compromis) June 22, 2022

En los medios se está recordando una frase en la que Oltra decía: "El día que me viera como usted, imputado y vilipendiado, ese día me iría a casa". Sin embargo, no han comentado otras intervenciones en las que argumentaba el tema en concreto.

Por ejemplo en una intervención, a Francisco Camps le decía directamente: "Yo no le he pedido a usted la dimisión por ser imputado. Yo le pido responsabilidad política". En otra ocasión, aseguraba: "De hecho, yo no he pedido nunca la dimisión de una persona por estar imputada. Yo he pedido la dimisión cuando he escuchado unas grabaciones que políticamente eran insostenibles". En otro vídeo, Oltra argumentaba: "Yo eso de, 'un imputado fuera', pues oiga, no creo que la línea tenga que ser esa".

El vídeo compartido por Compromís se ha viralizado en las últimas horas, con cientos de respuestas.

No hay mas palabras señoría! 👏🏼 — Alex (@aruba811) June 22, 2022

"se le imputó formalmente y empezaron a aparecer todas las evidencias" Ese video no hace mas que confirmar lo que dice el de compromis. — El higado enfurecido de Jack (@odiolagente_) June 22, 2022

Hay que reconocer que está bien tirao el vídeo. — Zanjacrítico de las galletas (@Zanjacritico) June 22, 2022

Jamás imaginé que @compromis el partido de Joan Baldoví, llegara a criticar las manipulaciones de Ferreras y Pastor en La Sexta. Hoy me quito el sombrero ante este vídeo valiente y certero. Algo está cambiando en la percepción de lo que representa "tu tele de izquierdas" https://t.co/GGKR7XZUx9 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) June 22, 2022

Oye, que igual aún hay alguien que no lo ha visto. Que rule! pic.twitter.com/vy8cHAX3No — Noa Gresiva (@NoaGresiva) June 22, 2022

Nunca he sabido a qué se refiere Ferreras cuando dice "más periodismo", si en La Sexta no ha más periodismo que ellos…🤷🏻‍♀️pic.twitter.com/gHYgIVl6ua — Protestona ۞ (@protestona1) June 23, 2022