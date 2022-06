La disparatada encuesta de Telemadrid a la que acusan de propaganda: "Te tienes que reír"

Que en los medios públicos hay cierta mano del Gobierno autonómico de turno es de conocimiento general en la población. Siempre existe cierta influencia, pero hay casos en el que la mano se vuelve descarada.

Telemadrid, conocida por deshacerse en alabanzas a Isabel Díaz Ayuso cada vez que tiene la oportunidad, ha publicado una encuesta que ha abochornado a los tuiteros.

"¿Cree que las nuevas medidas sociales del Gobierno son consecuencia de la derrota electoral de la izquierda en Andalucía?", planteaba la encuesta.

Un medio autonómico de Madrid, que usa unas elecciones de otra Comunidad Autónoma para atacar al Gobierno central, huele un poco raro. Teniendo en cuenta que en Madrid están pasando cosas a las que habría que poner el foco desde su medio autonómico, como el desmantelamiento de la Atención Primaria.

Los tuiteros han optado por reaccionar con cierta ironía ante la encuesta, porque el factor sorpresa se ha perdido hace tiempo.

