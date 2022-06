Los tuiteros alucinan con Garamendi tras comparar la subida de impuestos con el Holocausto nazi: "El rico con el pijama de rayas"

El Gobierno ha acordado aumentar la presión fiscal a las eléctricas y siempre que se suben los impuestos, los más ricos son los primeros que pierden la cabeza.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reaccionado como cuando le tocaban una moneda al Tío Gilito. Y su forma de defender su dinero ante la subida de impuestos ha sido recitando un poema contra la indiferencia ante los nazis.

Se puede estar más o menos de acuerdo, puede generar mayor o menor indignación, pero compararse con el Holocausto nazi parece un poco exagerado y de tener muy poca consideración.

Las grandes empresas están obteniendo beneficios millonarios a costa de las dificultades de la gente. No han parado de aumentar los precios sin ningún control y cuando les suben los impuestos actúan como víctimas hasta el punto de alcanzar unos niveles de bajeza moral sorprendentes hasta para ellos.

Por esto y mucho más, los tuiteros han reflejado su indignación con todo tipo de comentarios.

Sale en el vídeo de cintura para arriba para que no se vea que va ya con la chorra fuera. https://t.co/8XcHEViTBL

No diré que si digo lo que pienso me cierran la cuenta, pero es bastante probable que si digo lo que pienso me cierren la cuenta. https://t.co/3l75aD0U3x

— Quique Peinado (@quiquepeinado) June 22, 2022