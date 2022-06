Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, fracasó en su golpe de Estado al intenta tomar el Capitolio el 6 de enero de 2021, pero la ultraderecha ha tomado por asalto el poder judicial en Estados Unidos.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló este viernes el derecho constitucional al aborto vigente en este país desde 1973, en una decisión histórica que permitirá a cada estado del país decidir si mantiene o prohíbe este derecho (muchos de ellos lo harán). Una decisión que no sorprende si se tiene en cuenta que dos de los nueve jueces del Supremo fueron nombrados por Trump cuando era presidente de Estados Unidos.

El fallo del Supremo estadounidense, de amplia mayoría conservadora, señala que la Constitución "no otorga" este derecho y devuelve la autoridad para poder legislar sobre el aborto al "pueblo" y sus "representantes electos".

Claramente, este es un paso atrás para la democracia estadounidense y para los derechos de las mujeres. Poco más podemos decir, porque hay cosas que no necesitan más explicación. Sólo recordar que hace menos de 24 horas el mismo Tribunal Supremo amplió el derecho a portar armas en Estados Unidos. Con eso está todo dicho.

Como podrán suponer, la legión tuitera ha reaccionado con escándalo a esta decisión judicial que pone muy en duda que Estados Unidos siga siendo "la tierra del libre", tal y como dice su himno. Demos voz a los tuiteros.

Lo contrario al aborto no es la vida, es la trastienda de una peluquería.

La justicia conservadora norteamericana en menos de 24 ha acabado con el derecho al aborto en Estados Unidos y con la restricción de llevar armas por la calle en Nueva York. No al aborto, pero si al tiroteo. Tremendo.

USA getting closer to this. EEUU cada vez más cerca de esto. #aborto #abortion #armas #firearms pic.twitter.com/51ELMfEh00

— Mr. Nobody (@Hey_MrNobody_) June 24, 2022