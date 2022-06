El hilo de Pepón Nieto que explica la cancelación del especial LGTBI de 'Cine de Barrio' y la posterior rectificación de RTVE

Las polémicas se comienzan a acumular en RTVE. Desde las declaraciones de Imanol Arias y su posterior rectificación hasta la anulación del despido del guionista que rotuló "Leonor se va de España, como su abuelo".

Con motivo del Orgullo LGTBI se había grabado un especial en Cine de Barrio, pero a última hora se decidió que no se iba a emitir. Finalmente, RTVE ha dado marcha atrás con la decisión y el programa se verá en antena. Según el actor Pepón Nieto, que lo detalla en un hilo.

Hace un par de semanas grabé un programa especial para Cine de Barrio con motivo de la semana del orgullo. La película que se proyectaba era PERDONA BONITA PERO LUCAS ME QUERÍA A MI, de Félix Sabroso y Dunia Ayaso. (Abro Hilo)

El programa estaba previsto emitirse este próximo sábado día 25 de junio. Hace un par de días recibí una llamada del programa comunicándome que NO se emitiría,

que había órdenes de directivos de la cadena de que se suspendiera la emisión. Me aseguraron que alguien de la cadena me llamaría para explicarme el motivo de la cancelación del programa.

Nadie se puso en contacto conmigo en los últimos dos días. Cuando les avisé que publicaría este texto, me llamó una directiva de tve asegurándome que pondrían la película el día 6 de agosto, que no les parecía adecuada para esta franja horaria.

La película tiene 25 años, ya lo he dicho, y tiene calificación del ministerio para mayores de 13 años y me consta que Cine de Barrio puede emitir películas de hasta mayores de 16 años, así que entiendo que este no es el problema.

— Pepon Nieto (@NietoPepon) June 24, 2022