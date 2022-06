Por Christian González

¡Viernes!

Di que es viernes sin decir que es viernes pic.twitter.com/8fsiPSTEcm — Asombrado (@esasOtra) June 24, 2022

Sí viernes, pero los viernes también cuesta levantarse.

Una vez más, volvemos con el repaso a las reflexiones de los tuiteros durante la semana, los analistas de la actualidad más comprometidos con la verdad.

– Jura decir la verdad…toda la verdad…y nada más que la verdad? -no….no…y la tercera era? -Nada más que la verdad. – No. — Me llaman Mulo (@MellamanMulo) July 1, 2013

Siempre irreverentes pero, eso sí, nunca con afán de molestar.

—Me has partido una silla en la espalda.

—Si te molesto dímelo. — Volcanero (@Volcanejero) June 23, 2022

Tenemos muchas noticias que comentar. Para empezar, los precios siguen por las nubes. Los del combustible, la energía, las frutas…

-Mira cariño, te he comprado un diamante.

– No hombre no, haberme comprado una sandía, desgraciao. — Cricri (@buttercri) June 24, 2022

Se me ha encendido esa luz y he llevado el coche al taller para que lo arreglen. Y me han dicho que me sale más barato comprarme uno nuevo. pic.twitter.com/uKTgUaWs6m — Me llaman Mulo (@MellamanMulo) June 23, 2022

–Cariño, nuestra vecina, la del bajo, se ha comprado un coche híbrido.

–Y nosotros dos sandías. — De Sodio (@bicarboniato) June 23, 2022

Menuda puñalada cada vez que hay que repostar.

El rollo de papel ese que hay junto al surtidor de gasolina es para secarte las lágrimas después de repostar, ¿no? — María de la Oh! 🏳️‍🌈 (@menchubasquero) June 23, 2022

Yo ya para que la cosa acabe de ponerse chunga sugeriría coches que funcionen con sandías. — La Niña Repollo (@ninya_repolIo) June 24, 2022

– ¿Dónde vas, Doc?

– A 1985.

– ¿Alguna misión que puede cambiar el curso de la historia?

– No. A echar gasolina. pic.twitter.com/sVqnJRyAGx — CELESSON (@chemapizca) June 24, 2022

Eh, cuidado, que Sánchez ha bajado el IVA de la luz del 10 al 5%. Todo solucionado.

¿Que los melones cuestan trece pavos? Pues bajo el IVA de la luz. pic.twitter.com/5TfrFYHbyE — PascÜ™ (@PascuOnFire) June 22, 2022

Las eléctricas subiendo la factura artificialmente en 3, 2, 1… pic.twitter.com/TyKfE8tdGN — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) June 22, 2022

En Madrid, Ayuso ha pegado un hachazo a las urgencias de la atención primaria. De 37 que había antes de la pandemia a 17 y de esas, siete no tendrán ni médicos.

La libertad tiene esta cosas, que no puedas ir al médico si te pasa algo https://t.co/KA07zmF51z — pepa blanes (@pepablanes) June 20, 2022

Lo mejor es lo de los medios que lo han llamado "reordenación" (de 37 que había a 10, ojo). Dejad de hacernos la competencia con el humor. Primer aviso.

La guillotina es una reordenación de miembros del cuerpo. pic.twitter.com/9Tq2JteEEl — Quique Peinado (@quiquepeinado) June 20, 2022

El único sitio en el que atienden a un madrileño es en una terracita. https://t.co/41CBckIsA5 pic.twitter.com/bsaW5WU0EZ — Carl Winslow (@CarlWinslou) June 20, 2022

A ver, si no hay dinero para sanidad no hay dinero… En otro orden de cosas, tras pagar 110.000 euros por un busto a Felipe VI, Madrid se ofrece para albergar un próximo Gran Premio de Fórmula Uno.

El Zendal está vacío. Igual unos karts sí entran. pic.twitter.com/0AYrhz9vaZ — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) June 23, 2022

Huele un poco a chamusquina ¿no?

Se viene pelotazo y de los grandes, Madrid quiere la fórmula 1, hermanos, primos y conocidos atentos… — José Vico 🔻 (@josevico4) June 24, 2022

No sé, llamadnos desconfiados pero ya vamos cumpliendo años…

Aquí es donde se fabrica la desconfianza! pic.twitter.com/T8qL19eCpF — 🔱BAINK🔱 (@SuperbainK_2) June 23, 2022

Pero seguimos con más noticias. Este viernes, la Iglesia ha insistido en que no abrirá sus archivos de forma generalizada para que el Defensor del Pueblo investigue los abusos de la pederastia, aunque cederá datos de casos concretos que le solicite. A Dios rogando…

La Iglesia dice que no abrirá sus archivos a nadie para ninguna investigación de pederastia y que entregará casos concretos. Y nosotros regalándoles 11.000 millones de euros. Está pasando. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) June 24, 2022

Por cierto, ya no queda nada para el Orgullo 2022. Y ya hemos visto a la gran María del Monte proclamando su libertad en la inauguración del Orgullo de Sevilla.

Buenos días a todos, en especial hoy a María del Monte. 💜 pic.twitter.com/YLpYchqH0r — Señorita Pasternak (@misspasternak) June 24, 2022

Y, por favor, un aplauso lento a la bandera que llevaba

Ha sido inventada la bandera LGTBI+ andaluza. pic.twitter.com/ZGao96eKOJ — Jotapé ۞ 🏳️‍🌈 (@Johnpito) June 23, 2022

Esta ha sido una semana cargada de motivos para que los miren los que dicen que ya hay igualdad y que no hay que reivindicar nada. Para empezar, lo de la película de Disney 'Lightyear'. Resulta que dos mujeres se dan un inocente beso y algunos ya ven ideología y perversión.

Lo veis? María del Monte fue hace 3 días a ver Lightyear y mirad lo que le ha pasado. — Prendente (@prendente) June 24, 2022

Os presento la versión autorizada por la @Confepiscopal de ´Lightyear´. pic.twitter.com/rh54l19Du0 — Presidenta Reptiliana (@DinoFumador) June 21, 2022

Antes de ver Lightyear / Después de ver Lightyear pic.twitter.com/EtnMMYmjfV — IVANNHELL (@Mubrutico) June 21, 2022

Mentalidad de Tiburón en lo económico, "es que se dan 2 chicas 1 beso" en lo social. — Muerto por dentro (@dentropormuerto) June 20, 2022

No, si de verdad alguno pensará que por ver esa peli su hijo va a acabar de reina del Carnaval Drag Queen de Canarias…

Mi hija vio "La bella y la bestia" y no veas el yerno que me ha traído a casa. — CELESSON (@chemapizca) June 21, 2022

CUIDAO CON LIGHTYEAR Y CON DISNEY 😢 pic.twitter.com/0YOYEuGzO2 — Héctor (@HectorDeMiguel) June 23, 2022

En qué poca estima tenéis a vistos hijos, ¿no? Están bastante más avanzados que vosotros, que lo sepáis.

Saliendo de ver Lightyear. pic.twitter.com/icselJnD5T — Manuel Huedo (@ManuelHuedo) June 23, 2022

A continuación vamos a poner una imagen de la escena porque nosotros también formamos parte del complot que quiere lesbianizar a todos los españoles. Ahí va.

Ahora que estáis viendo esto sois todas lesbianas MUHAHAHAHA pic.twitter.com/RTUlidJNgG — Anacleto Panceto (@Xuxipc) June 22, 2022

Por otro lado, Ayuso y Almeida han renunciado a poner la bandera arcoíris. Porque libertad solo pega con cerveza.

-Si la fiesta del Orgullo deja tanto dinero en Madrid, ¿Por qué el PP no pone la bandera arcoiris?

"Mis respuestas son limitadas, debe hacer las preguntas correctas"

-¿Tomás Díaz Ayuso no conoce a ningún fabricante de banderas?

"Esa, detective Spooner, es la pregunta correcta" pic.twitter.com/dB6dLf0HkY — Anacleto Panceto (@Xuxipc) June 23, 2022

En campaña / En el gobierno. pic.twitter.com/6HujjzCXVG — Quique Peinado (@quiquepeinado) June 24, 2022

Y como remate, en TVE han estado a punto de vetar un programa dedicado a la semana del Orgullo, según ha contado Pepón Nieto, pero al final como se ha liado han recogido cable.

Acompañadme en esta (triste) historia que sucedió en 12 horas. pic.twitter.com/ZMNXAnSrqO — Quique Peinado (@quiquepeinado) June 24, 2022

La censura regre sigue haciendo de las suyas. La dictadura de lo políticamente puto facha intenta quitar un "Cine de barrio" rollo LGTBI en RTVE el día del orgullo. Ante la denuncia de Pepón Nieto, finalmente parece que sí la van a poner. https://t.co/cv8EvF4DBd — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) June 24, 2022

Y una noticia muy triste desde Castilla y León, donde en Zamora ha ardido la Sierra de la Culebra. El incendio más grande en la historia de Castilla y León ya está en el haber de Mañueco.

Resulta que ahora los incendios no empiezan el 1 de julio, sino cuando les da la gana. Es que así sin avisar no se puede…

Si no se pueden mantener las brigadas forestales todo el año porque no hay incendios todo el año, no mantengamos a la iglesia todo el año, que Dios solo nace una vez al año. — Javier Moreno (@CineJavi) June 24, 2022

El vicepresidente de Castilla y León, de Vox, no pudo hacer nada. Claro, al no haber menas, ni okupas ni feministas no supo qué podía aportar.

Veis que bien se vive sin competencias, al vice de CyL de Vox nadie le está pidiendo explicaciones por el incendio, eso sí, 90000 euros al año — José Vico 🔻 (@josevico4) June 22, 2022

Pedro Sánchez estuvo por allí, pero calentando un poco más la cosa.

Spain's Prime Minister Always Travels With A Team Of Firefighters Because Of How Hot He Is pic.twitter.com/minW27MIyv — Le Chou News (@LeChouNews) June 22, 2022

Hasta aquí el Tremending de hoy. ¡Hasta la próxima semana!

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

– He estado haciendo cálculos y el gato se tiene que ir. pic.twitter.com/l0Ly949epK — La Vaca Que Se Ríe (@LaVacaQueRiee) June 22, 2022

Unas parecidas a Hitler y las otras a Mussolini… pic.twitter.com/U0krwKUd0h — Bob Estropapajo (@BobEstropajo) June 22, 2022

What is going on here? 😅 pic.twitter.com/43hRlfMO11 — Buitengebieden (@buitengebieden) June 20, 2022

-Disculpe, ¿Ha visto usted a mi hermano gemelo?

-Ya le dije antes que no. — El_Tato (@tatoscuro) June 12, 2022

Cuando te has tomado diecisiete birras y hay cola en el lavabo del bar. pic.twitter.com/fDtHHETPvI — Hanky 🍷 (@Hanky_solo) June 23, 2022

Me dan envidia las ballenas porque su comida les flota alrededor. Es como si la brisa te trajese croquetas. — Juan Naranjo 🏳️‍🌈 (@Juan_Naranjo_) June 23, 2022

Como lo oyes, 16 colores juntos en un solo boli

FLÍ-PA-LO pic.twitter.com/kPp81VziXr — Mortadela (@MortaSiciliana) June 23, 2022