"Tan normal y tan sencillo no habrá sido": los tuiteros aplauden y reivindican el discurso de María del Monte en el pregón del Orgullo de Sevilla

Por Tremending

María del Monte ha sido la sorpresa del pregón del Orgullo de Sevilla 2022, no por su presencia, algo que ya había sido anunciado por el propio consorcio municipal, sino por su espectacular discurso que no ha dejado a nadie indiferente. La cantaora sevillana ha querido reivindicar la libertad sexual de la mejor manera y ha presentado a su novia desde el escenario.

"Mi pareja está esta tarde/noche aquí. He empezado hablando de libertad y voy a respetar su libertad. Si quiere subir, que suba, y si no, que no. La voy a seguir queriendo", ha expresado emocionada desde el escenario.

Finalmente, su mujer, con la que lleva compartiendo 23 años de su vida, según ha explicado, ha subido al estrado tras el pregón y juntas han bailado y reído entre gritos y halagos del público, que ya empieza a calentar las calles de la capital andaluza y se prepara para la manifestación que tendrá lugar este sábado 25 de junio a partir de las 20.00 horas.

Los comentarios no han tardado en aparecer y enseguida las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, orgullo y reivindicación por el acto de María del Monte, a quienes muchos ven ya como un verdadero icono.

"Gracias, María del Monte, por tu visibilidad", ha tuiteado Carolina Iglesias, guionista, humorista y presentadora del podcast Estirando el chicle, conocida por su activismo e implicación con el colectivo LGBT.

ESTO ES TAN IMPORTANTE. Gracias, María del Monte, por tu visibilidad 🏳️‍🌈🥺🥺🥺🥺❤️ https://t.co/kIhUtOLKFP — Carolina Iglesias🏳️‍🌈 (@percebesygrelos) June 23, 2022



"Tan normal y tan sencillo no habrá sido todo en este país para que María del Monte no haya salido públicamente del armario hasta dos mil veintidós, amores", ha publicado otro usuario.

Muchas de las personas que están comentando lo ocurrido ponen de relieve lo difícil que continúa siendo para la gente LGBT hablar abiertamente de su identidad, orientación y expresión sexual. A veces, el entorno sigue siendo demasiado violento para quienes se salen de la norma heteropatriarcal y las consecuencias, la discriminación y el estigma impiden poder vivir vidas dignas y tranquilas.

Tan normal y tan sencillo no habrá sido todo en este país para que María del Monte no haya salido públicamente del armario hasta dos mil veintidós, amores. — Maiko (zas! pow!) (@MetaMaiko) June 23, 2022



Por ello, agradecen su visibilidad y aseguran que actos como este ayudan "muchísimo a personas de todas las edades y entornos". De hecho, alguno que otro no ha dudado en pedir "Más María del Monte y menos Macarena Olona", en rechazo a las ideas que promueve el partido ultraderechista Vox, que no hace sino incentivar el odio hacia el Orgullo.

María del Monte ha tenido que esperar a que su madre falleciera para salir del armario, con 60 años; mientras tú, homófobo de mierda, te quejas de no sé qué mierda de discriminación a los heteros. — La Ró 🔻🇨🇺 (@Kelpie75) June 23, 2022

Estas son algunas otras reacciones de las redes que han aplaudido la acción de la cantaora: "Olé tú".

María del Monte, claro que eres un orgullo grande. Olé tú. https://t.co/Az6IzacFyt — Isabel Morillo (@2imori) June 23, 2022

"He tenido la suerte de encontrar el amor de mi vida. Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. Pero hoy os quiero decir que yo soy una más de los que estamos aquí y que mi pareja está aquí" María del Monte pic.twitter.com/MZ5r15vFPY — Igualdad LGBT 🏳️‍🌈 (@IgualdadLGBT) June 23, 2022

Qué generosidad la de María del Monte! Qué importante este paso! Su ejemplo llega a muchísima gente que la admira y que en muchos casos no vive en entornos donde se asuma con normalidad la homosexualidad! Cuando la vea le pido un autógrafo, claro que sí! https://t.co/RtlEWfFekQ — Inma Carretero (@Lacarreter) June 23, 2022

María del Monte sale del armario en el pregón del Orgullo de Sevilla: "He tenido la suerte de encontrar el amor de mi vida. Tengo familia y llevo 23 años protegiéndola. Pero hoy os quiero decir que yo soy una más de los que estamos aquí y que mi pareja está aquí" ¡Bravo María!🏳️‍🌈 pic.twitter.com/uhcPgq1IfL — Fundación Triángulo (@FTriangulo) June 23, 2022

Muero con la entrada de María del Monte al Orgullo de Sevilla, ella reina.#Pride pic.twitter.com/gTCu4OZIx7 — Esperanza Falconet (@EspeNadieia) June 23, 2022

María del Monte es una gran señora. Ha salido cuando ha querido y cuando ha podido. Y su visibilidad ayuda muchísimo a personas de todas las edades y entornos. Mis respetos. — Luz Sánchez-Mellado 🇪🇦🏳️‍🌈 (@luzsmellado) June 23, 2022

Para los que bromean con que si ya se sabía que María del Monte era lesbiana o con los 100.000€, un poco de contexto. Ha dado el paso ahora, con 60 años y un año después del fallecimiento de su madre. Con todo lo que ello supone. Claro que es motivo de Orgullo y celebración. pic.twitter.com/PPMjaRxtTD — 🥭 Álvaro Onieva 🥭 (@AlvaroOnieva) June 23, 2022

Más María del Monte🏳️‍🌈 y menos Macarena Olona. — 🏳️‍🌈🔻𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) June 24, 2022