Aplausos al discurso de Samantha Hudson por el Día Internacional del Orgullo: "Franco ha muerto, pero el fascismo sigue vivo"

La cantante Samantha Hudson el Día Internacional del Orgullo LGTBI, a 27 de junio de 2022, en Madrid. — Isabel Infantes / EUROPA PRESS

Por Tremending

Con motivo del Día Internacional del Orgullo, el Ministerio de Igualdad ha celebrado este martes la segunda edición de los Reconocimientos Arcoíris Orgullo de País. Un galardón que el Gobierno entrega en agradecimiento por el "esfuerzo y dedicación" de figuras públicas para visibilizar las diversidades y disidencias sexuales.

Entre los premiados se pudieron ver caras conocidas del mundo audiovisual como el cineasta Pedro Almodóvar, la cómica Carolina Iglesias o la activista Irantzu Varela. No pudo faltar la presencia de la cantante Samantha Hudson, cuyo discurso, muy crítico con las violencias contra las personas LGTBI, ya ha alcanzado más de 430.000 visualizaciones.

La celebración, marcada por la crítica a la ola reaccionaria que amenaza los derechos de libertad sexual, ha tenido lugar en la Residencia de Estudiantes de Madrid y ha sido conducida por el presentador Jordi Cruz.

"Lo personal es político (…) No hay nada más material que reconocer vuestro derecho a existir libremente tal y como sois", ha reivindicado Irene Montero, que ha presidido el encuentro. La ministra ha hecho alusión a quienes se oponen a la innovadora Ley Trans.

Pero el discurso de Samantha es el que más aplausos está acaparando en las redes sociales. A la mallorquina no le ha temblado el pulso para advertir del peligro que supone el auge de la extrema derecha: "Franco ha muerto, pero el fascismo sigue vivo. La ultraderecha está comiendo terreno en los derechos, pero nosotras tenemos pensado seguir existiendo, ocupar espacios, e invadir lo público".

La artista ha puesto de relieve la importancia de disputar y contraargumentar este tipo de ideas que no hacen más que "fomentar el odio y la violencia" contra las disidencias sexuales, a quienes se discrimina por no adecuarse a lo que la sociedad considera "normal".

De hecho, la cantante ha dedicado su premio "a todas las personas que, día a día, se esfuerzan por acabar con los ideales desfasados de un mundo reaccionario y construir un futuro esperanzador donde haya menos tolerancia hipócrita y más respeto genuino".

Recuerdo con mucho cariño el discurso de graduación que di en mi instituto.Hoy he vuelto a dar un discurso, esta vez con motivo del reconocimiento al trabajo por la visibilidad que me ha dado el Ministerio de Igualdad. Me alegra ver que después de tantos años sigo siendo la misma pic.twitter.com/TQRrIBGtWV — Samantha Hudson (@badbixsamantha) June 27, 2022

Harta de tener que soportar malas miradas, insultos y exclusiones, Samantha ha querido hacerle saber a todo el mundo que "la otredad está cansada de vivir relegada en los márgenes".

"Me parece una desfachatez hablar de lo queer como una moda porque creo que no hay nada más trendy que atacar al vulnerable", ha añadido sin morderse la lengua, criticando a quien habla de un lobby gay "cuando no hay nada más sectario que intentar prohibir libros de texto o votar en contra de leyes que tratan de acabar con terapias de reconversión".

Sus palabras se han hecho eco en todas las redes sociales y cientos de tuiteros le han transmitido su apoyo. El propio Pedro Almodóvar afirmó que "pocas veces" había estado "tan de acuerdo con lo que se ha dicho aquí arriba". Ella ha dado también las gracias por el apoyo en la red social: "Sois las mejores".

