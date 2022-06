Feijóo se vuelve a marcar un Rajoy y los tuiteros no perdonan: "Parecía más avispado cuando no le veíamos todos los días"

Las leyendas crean cantera. Las caras nuevas imitan a aquellos que marcaron el camino en el pasado y en el PP no van a ser menos.

Alberto Núñez Feijóo está empeñado en ser el nuevo Mariano Rajoy y se lo está tomando demasiado en serio. No por su faceta de presidente del Gobierno sino por su excelente dominio de la dialéctica.

Pocos presidentes han dejado tantos discursos en el recuerdo como Rajoy, aunque fuese de manera involuntaria y no precisamente por la calidad del mensaje, pero ahí están.

El líder del PP ofreció una rueda de prensa en la que quiso explicar una idea sobre la pobreza y la riqueza que no salió como esperaba.

"Hay gente que su objetivo fundamental es acabar con la riqueza. Acabar con los ricos. Yo creo que el objetivo fundamental es acabar con la pobreza. Si no acabamos con la pobreza, repartiendo la riqueza, es absurdo acabar con la riqueza para hacernos más pobres a todos", intentaba explicar.

Es el rico el que elige al pobre y son los ricos los vecinos, o algo así. A Feijóo todavía le queda mucho camino por delante para ser un mago de las palabras como Rajoy, pero no va por mal camino.

Algunos apuntan a que ha bebido del estilo de los últimos líderes del PP y puede ser cierto. La lírica de Rajoy con el surrealismo de Casado, las ruedas de prensa no van a ser precisamente aburridas.

