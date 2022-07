Ayuso compara el aborto con recibir una beca y enciende las redes: "Lo de mezclar peras con manzanas ya lo hacía Ana Botella"

No me negarán que la ocurrencia de este viernes es, cuando menos, atrevida. El laboratorio de dislates que gestiona con mano firme la presidenta de la Comunidad de Madrid nos ha brindado una nueva y reluciente astracanada.

Ayuso, fiel a su estilo de sembrar la polémica a base de indolencia y descaro, ha tenido a bien comparar en una alocución pública el aborto o el "cambio de sexo" con recibir una beca para estudiar.

En concreto, la líder del PP ha afirmado que ve "sorprendente" que se pueda "cambiar de sexo o abortar al margen de tus padres y no puedas optar a becas si tus padres tienen un poder adquisitivo u otro".

@IdiazAyuso : "Es inconcebible que puedas cambiar de sexo (sic) pero no optar a una beca porque tus padres sean ricos". #Transfobia institucional. Lo de mezclar "Peras" con "Manzanas" ya lo hacía Ana Botella. pic.twitter.com/VBw12p4OVy

Ayuso ha aprovechado, además, para blandir de nuevo el mito de la meritocracia, lamentando que "el esfuerzo, el mérito o la superación no cuenten".

Como era de prever, la última 'perla trumpista' de Ayuso ha generado cierto revuelo en redes. Recogemos algunas de las principales impresiones al respecto:

#Ayuso defiende su modelo de "libertad educativa", que consiste en financiar con dinero público a los que más ganan y lo compara con la libertad para cambiar de género o para abortar. Me pregunto que coño tendra que ver cambiar de sexo o abortar, con las becas.

Me lo creo porque he oído a la Ayuso con los oídos con los que nací mezclar aborto, cambio de sexo y becas para ricos. Cuesta creer que alguien pueda exhibir a tal extremo la mala leche que le circula por el alma, por no hablar de la ignorancia que le bloquea el cerebro https://t.co/JypaWFtcON

— Maria Mir-Rocafort. Condesa de Triago. (@mirrocafort) June 30, 2022