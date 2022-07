La necesaria reflexión de José Luis Sastre sobre el caso de la mujer asesinada con más de 100 puñaladas: "Hoy apenas viene en las portadas"

La violencia machista forma, desgraciadamente, parte del día a día. Hay tantos casos que las mujeres asesinadas pasan a convertirse en meras cifras.

Por eso, el periodista José Luis Sastre ha querido hacer una pausa para la reflexión en Hoy por Hoy de la Cadena Ser. El periodista ha recordado el caso de la mujer que ha sido asesinada con más de 100 puñaladas en Sevilla.

"En este país, una mujer ha sido asesinada con más de 100 puñaladas en todo el cuerpo. Hoy apenas viene en las portadas", comenzaba diciendo.

Tras contar la noticia del terrible asesinato, el periodista concluyó: "A veces toca parar antes de empezar y decirlo. Decirlo varias veces".

Y es que se ha normalizado tanto en la sociedad que una mujer pueda ser asesinada por su pareja, que se han convertido en número más de la lista. Por eso, para evitar caer en ese olvido, es importante parar un momento y recordar que esa normalidad no es la que desearíamos.

El gesto sencillo de Sastre se ha llevado todos los elogios, con una acción tan aparentemente simple como detenerse y dar voz a esa historia durante unos segundos, se puede evitar que se convierta en una cifra más.

