Ya sabemos que a Vox se le paró el reloj hace tiempo. Pero si hay un dirigente en la ultraderecha especialmente retrógrado ese es Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Su discurso y sus ideas huelen a naftalina y esta semana lo hemos podido comprobar con sus polémicas declaraciones sobre el sexo. Repasemos: Hablando de desplobación en la España rural, García-Gallardo afirmó hace unos días que "la banalización del sexo lleva a que sea un fin en sí mismo, olvidando que su finalidad es la de la procreación". El ultraderechista añadió que esto provoca que las personas "se liberen de las cadenas de la familia para dedicar su existencia a satisfacer sus deseos sexuales"

Las declaraciones de García-Gallardo han cruzado fronteras. Son tan llamativas que hasta diarios británicos tan reconocidos como The Times, The Telegraph o The Guardian le han dedicado un artículo al dirigente de Vox en Castilla y León. Nos quedamos con The Guardian: su texto es especialmente mordaz con García-Gallardo, de quien llega a preguntarse si "es famoso por decir estupideces". La respuesta es contundente: "No tanto como debería serlo". El título de dicho artículo ya lo dice casi todo: "La finalidad del sexo es la procreación": el político que quiere acabar con el sexo casual.

The Guardian, en un tono muy irónico, le da un buen repaso a García-Gallardo. Escrito en forma de pregunta y respuesta, The Guardian asegura que el sexo casual es, "probablemente, tan antiguo como el propio sexo" y que es erótico y divertido. "¿Qué otro tipo de sexo hay?", se pregunta antes de responder: "El sexo estrictamente con fines de procreación".

La réplica es contundente y divertida: "No, gracias". Irónica también: "Es ese tipo de mentalidad lo que ha llevado a la despoblación de la España rural". Aquí, en tono más serio, The Guardian subraya que la despoblación es realmente un problema en España. Y que muchas áreas llevan décadas perdiendo residentes, acabando por completo con muchos pueblos.

Parece, sin embargo, que García-Gallardo, no ha agotado la capacidad de decir estupideces. Tras el revuelo causado por sus declaraciones sobre el sexo, Garcia-Gallardo se estrenó este jueves en el Comité de las Regiones de Europa como portavoz de Castilla y León. Y ahí volvió a decir una de las suyas, aunque esta vez sus palabras no tienen nada que ver con el sexo pero sí con el medio ambiente, otro de los asuntos que ponen nerviosa a la ultraderecha.

García-Gallardo defendió el "derecho a tener vehículo en propiedad y acceder con él al centro de la ciudad", y luego añadió modo de corolario: "No necesitamos zonas de bajas emisiones, sino de altos nacimientos". A ver cuánto tarda la prensa británica en sacar otra vez a García-Gallardo. Diciendo cosas así, suponemos que no mucho.

