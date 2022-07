La reflexión de Jordi Wild que ha creado un debate entre los tuiteros: "Se está creando una sociedad débil"

Por Tremending

El creador de contenido Jordi Wild se caracteriza por sus entrevistas y los momentos polémicos que surgen de ellas. Durante una charla en su canal lanzó un discurso que ha sembrado la discordia entre los tuiteros.

El streamer reflexionó sobre la sociedad actual y según dice, "la sobreprotección" de los padres a los niños "en el primer mundo" está "creando una sociedad débil".

Seguro que esta no la visteis venir. YouTubers liberales quejándose de que los derechos básicos crean una "sociedad débil" pic.twitter.com/WG4JP8f3ym — A. Santafé 📝 (@SantafeAndres_) July 4, 2022

Esto ha generado un intenso debate entre quienes defienden que precisamente la "mayor preocupación de los jóvenes sea si ha aprobado un examen" es una buena señal de que la sociedad va bien y los que creen que deberían "curtirse" a edades tempranas.

Al fin y al cabo plantea el eterno debate de si los jóvenes "son blandos" por tener la posibilidad de centrarse durante su juventud en su formación y en crecer, o si los ejemplos de generaciones pasadas de menores que tenían que trabajar para contribuir en sus casas o que vivieron tiempos más convulsos los "endureció".

Este tema presenta muchas capas y no hay que olvidar la gran cantidad de jóvenes que no tienen precisamente un ambiente que los anime a estudiar, que tienen preocupaciones que a su edad probablemente no deberían tener, o que viven en situaciones económicas y sociales desfavorables. Y todo eso en el "primer mundo".

El debate en Twitter está servido, los tuiteros han sacado sus mejores argumentos de una y otra postura. Y por supuesto están los que se lo han tomado con un poquito de cachondeo.

Jordi Wild a los 10 años cuando su madre le mandaba a comprar el pan: pic.twitter.com/i1x7sxB66U — Carlos Blanco (@CBlancoG2) July 3, 2022

Como miembro de esta generación estoy de acuerdo con Jordi Wild, otra cosa es que os duela (y encima me incluyo). https://t.co/vKQslJENtc — Julsss (@julss_17) July 4, 2022

se nota que jordi wild es un hombre cis hetero porque mi unica preocupacion de los 0 a los 18 años fue que no me pegaran un palizon por la calle https://t.co/KG3HQdMlMf — david 🏡 (@davidqsiqsi) July 4, 2022

*Niños de 8 años, débiles y sin preocupaciones jugando al fútbol en el recreo* Mientras tanto, Jordi Wild: pic.twitter.com/CLDRfwCEUd — Carlos Blanco (@CBlancoG2) July 4, 2022

Jordi Wild: "nuestra mayor preocupación hasta los 18 es si hemos aprobado un examen" Yo con una operación por septicemia, un cambio de ciudad por inestabilidad económica, seis intervenciones a mi madre con cáncer de mama, tres años de acoso escolar y el despido de mi padre: https://t.co/twJcwqnUCc pic.twitter.com/wFls4gXpAR — Basil (@Basiluisco) July 4, 2022

He crafteado un meme con Jordi Wild como la gente popular pic.twitter.com/gK8i8xNcHx — Eresian (@alberini20) July 4, 2022