La tajante respuesta de Mikel Iturriaga a la medida de Isabel Díaz Ayuso: "La infamia de dar dinero público a gente que gana 100.000 euros al año"

Continúan las reacciones a la propuesta de Isabel Díaz Ayuso de dar becas públicas a las familias que ganen más de 100.000 euros al año para que las dediquen a centros privados.

Políticos, periodistas y usuarios de Twitter se han echado las manos a la cabeza tras conocer la medida. Quizá por la sorpresa de que los adalides del "liberalismo", capitaneados por la líder del PP madrileño, vayan a entregar una ingente cantidad de dinero a personas que no lo necesitan.

Algunos medios de comunicación han abordado el tema como si existiera una especie de "debate" en dar luz verde a una propuesta que fomenta la desigualdad. "¿Deben las becas tener en cuenta el mérito académico o solo el nivel de renta?", planteaba RTVE. Una pregunta, además, que parte de una falsa dicotomía, pues los requisitos de las actuales becas obedecen a criterios académicos y económicos. Y, de hecho, ya hay ayudas públicas que solo tienen en cuenta criterios académicos.

Ante este escenario, el periodista Mikel López Iturriaga ha sido tajante: "La infamia de dar dinero público a gente que gana 100.000 euros al año para que lleve a sus hijos a colegios privados, convertida en 'debate'. Es de no creer".

La infamia de dar dinero público a gente que gana 100.000 euros al año para que lleve a sus hijos a colegios privados, convertida en "debate". Es de no creer. https://t.co/MnEIG3TaJf



Y los tuiteros, en la misma línea, han recordado a Ayuso que las becas públicas están destinadas a una cosa muy sencilla: "Compensar las desigualdades sociales".

Las becas están para compensar las desigualdades sociales. El poder pagar la educación de tus hijos es lo mejor que te puede pasar y si no puedes afortunadamente es un estado democrático y justo también tus hijos podrán educarse. Lo de la Sr. Ayuso es la locura y la incoherencia

No hay derecho a este atropello contra la equidad. Y distrayen la atención diciendo barbaridades sobre temas que nada tienen que ver

Esto viene de lejos. He trabajado algunos años gestionando becas universitarias y máster cuyo principal baremo es el económico. Te sorprendería la cantidad de gente que solicita beca con padres ingresando al año 40 mil, 80 mil o incluso más. Me cortó y no sangro

— toronjo_amargo 🔬👨‍🔬👨‍🍼 (@AmargoToronjo) July 2, 2022