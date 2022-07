"No reírse cuando dice esto": Feijóo afirma que el PP "se debe a las rentas bajas" y los tuiteros le recuerdan las becas de Ayuso a los ricos

Por Tremending

A Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, se le pone por momentos cara de Pablo Casado. Feijóo fue muy crítico este pasado sábado con la política económica del Gobierno: sostuvo que la inflación en el 10,2% en mayo demuestra que Pedro Sánchez es "el peor alumno de la clase" en Europa y, al más puro estilo de su antecesor, llegó a asegurar que "España vive una situación económica crítica" cuando no es eso lo que indican los datos.

En este sentido, Feijóo remarcó que en una situación de dificultad el PP no pide "cosas raras", sólo "ayudar a los que menos tienen". "Es algo no solo razonable, sino obligatorio", enfatizó el líder del PP. Feijóo dejo un mensaje cuanto menos curioso: "Quien peor recibe el incremento de los precios no es los poderosos ni los que más dinero tienen. Son las rentas más modestas, las rentas más bajas, las rentas más débiles. Y a las rentas más bajas, las rentas más débiles y las rentas más modestas se debe el PP en toda España. Y el partido trabajará por ellos, que son los que realmente están sufriendo la inflación y los precios".

Eso está muy bien, pero claro, del dicho al hecho hay un buen trecho más de uno se ha quedado sorprendido por estas palabras que nada tienen que ver con lo que hace Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien concede becas para que los hijos de familias con más de 100.000 euros puedan estudiar en colegios privados. Además, presume de ello.

Es legítimo preguntarse cuál es el PP verdadero. El de Feijóo o el de Ayuso. Los palmeros dirán que los dos son buenos, que en el partido caben todos. Puede ser, pero no todos están convencidos de ello. O eso se desprende tras repasar lo que dicen los tuiteros.

Relacionada



Nuevas Generaciones quiere vender a Feijóo y Ayuso como un dúo icónico y les llueven cientos de ejemplos mejores

No reírse, cuando dice esto,

tiene su mérito.

No seáis tikismikis. https://t.co/sczbBnMYl7 — 🔻El tio del bigote 🔻🇪🇸 (@doctor_sloan) July 2, 2022

Despues de las becas a los Cayetanos ahi esta Feijo con 2 cojones !!!!! https://t.co/9VqapbRVdY pic.twitter.com/B5qFb7y8oP — Palangana (@MoradoPalangana) July 2, 2022

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 El chiste de @NunezFeijoo del día!!!! Jaaaajajajajajajajaja Y Becas para los estudiantes ricos!!

100.000€ / 12 meses = 8.333€/mes

Y los llaman rentas medias🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ https://t.co/7oLssg8eYw pic.twitter.com/tdBAspifB0 — 🇪🇦Sonia Fernández 🇳🇴🇺🇳🇪🇺 (@sonilokifdez) July 2, 2022

Por eso en Madrid dais becas para colegios privados a quienes ganan más de 100000 euros — MariaFernandez (@MariaFNieto) July 2, 2022

A las rentas más bajas de 200.000 a 100.000, entendido 😜 — María José (@williemjose) July 2, 2022

Es la broma del día, ¿verdad? 🙄 — Eva Nasarre (@e_nasarre) July 2, 2022