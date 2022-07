El cartel con la queja de unos vecinos que saca a relucir los trapos sucios del 3ºB: "Todo el edificio está al tanto de vuestros problemas"

Por Tremending

Los carteles con quejas sobre los vecinos ruidosos pueden tener más trama que una serie de Netflix, y si no que se lo digan a los vecinos del 3ºB de un edificio.

Un misterioso cartel protestaba por el ruido que hacían los vecinos de ese piso cuando discutían, y es que lo hacían a tan alto volumen que todo el vecindario estaba al tanto de sus problemas de pareja.

Vecinos del 3ro B pic.twitter.com/hWcs47SeO5 — Jojabeto (@cayasta) June 30, 2022

Al mejor estilo 'Radio Patio' el cartel añadía una nota del autor con su opinión sobre el tema: "Pedro tiene razón, una suegra no debe meterse en una relación", aconsejaba.

También añadía una recomendación sobre otro de los temas de discusión: "Entendemos que estés estresada por tu amiga Raquel, pero ella se lo buscó cuando dejó a Mateo por Ricardo".

No hay que meterse donde no llaman a uno, pero en las relaciones es mejor que no intervengan agentes externos y Raquel ha tomado una decisión siendo consciente de las posibles consecuencias. De cara al futuro hay dos opciones, o bajan el volumen o hacen un pódcast, pero esta trama merece ser conocida.

El cartel ha recorrido las redes como la pólvora y los tuiteros son un poco cotillas, así que no han perdido la oportunidad para dar sus puntos de vista sobre los temas de discusión de la pareja.

Quiero el capítulo 2 ya! Jajaja https://t.co/i9vqiwrYg9 — Andrea Morrós (@Andrea_Monreal) July 2, 2022

Eso de meter a la suegra es infantil https://t.co/umBzBpuKye — Camila (@camilamp2013) July 1, 2022

Soy ella y quemo el bloque con Pedro y todos los demás dentro https://t.co/0knQthn2Up — Elvirita (@elvurss) July 1, 2022

De verdad, como se entromete la suegra https://t.co/M1RsPCsPu0 — Marcoh (@Caramelomeln1) July 1, 2022

Cualquier día mis vecinos me hacen algo así porque hablo a gritos https://t.co/upezFtOPHG — Hurona Rolera (@Hurona_Rolera) July 1, 2022

Se callan pero acepten el consejo🤣🤣🤣 https://t.co/w0bXndt66o — J-Rivera (@jjra_1234) July 1, 2022

queridos vecinos de 4to A, por favor dejen de cantar el feliz cumpleaños todos los días https://t.co/AXo2hxoN67 — camilita (@caamizurita__) July 2, 2022

El escrito del P.D me ha sonado tanto a RadioPatio 😂😂😂😂😂. Ellas marcaron una etapa en España. https://t.co/TBHtjtcLkU pic.twitter.com/uuGDK3OOAg — 🔬⌬Pajaritos sin cabeza⌬👨🏻‍🔬🤴🏻 (@AndresMm_19) July 2, 2022