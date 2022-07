Pérez-Reverte se disculpa por difundir el bulo de Irene Montero: las redes exigen que Telecinco, Antena 3 y Onda Cero hagan lo propio

Imagen combinada de Arturo Pérez-Reverte, Susanna Griso, Irene Montero, Patricia Pardo y Carlos Alsina. — Europa Press

Por Tremending

Los usuarios de redes sociales han exigido a los programas de Espejo Público (Antena 3) El Programa de Ana Rosa (Telecinco) y Más de Uno (Onda Cero) que pidan disculpas por difundir el bulo de Irene Montero. Los espacios de Susanna Griso, Ana Terradillos y Patricia Pardo, y el de Carlos Alsina divulgaron un vídeo cortado en el que omitían la opinión de la ministra de Igualdad.

Griso llegó a decir que "la ministra Montero sigue sin dar su opinión". En Telecinco se preguntaron "¿por qué no ha dado su opinión?" tras emitir una secuencia en la que prescindían de las palabras de la ministra. Alsina, en la misma línea, criticó a Montero tras poner el corte sonoro manipulado. Estos fueron los tres momentos.

Irene Montero da su opinión sobre la masacre de Melilla delante del micro de Antena 3.

En el telediario de Antena3 la omiten y manipulan vídeo

Al día siguiente Susanna Griso, el programa de Ana Rosa y el de Alsina en Onda Cero continúan con la manipulación.

Mienten sin inmutarse. pic.twitter.com/ofHsJJR6ih — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 3, 2022

Por ello muchos usuarios de Twitter han exigido a estos programas de televisión y periodistas que esparcieron el vídeo manipulado que pidan disculpas públicamente.

Me he perdido las disculpas de @carlos__alsina a @IreneMontero porque no soy de la España que madruga. Algún currante de derechas las tiene?

Espero sentado. pic.twitter.com/2yD2WD8cLZ — Mr Robot (@HinojosaSanz) July 5, 2022

Lo peor del vídeo manipulado contra Irene Montero que han utilizado muchos periodistas, es que ninguno de ellos ha pedido disculpas. — Panik (@Panik81) July 5, 2022

Ha sido un burdo ejercicio de manipulación periodísica. Creo que el programa de @elprogramadear @susannagriso @EspejoPublico tienen que pedir disculpas inmediatamente y poner la respuesta de Irene Montero íntegra. Es una vergüenza. — Javier Mantrana (@Javier_Mantrana) July 5, 2022

Sigo esperando vuestras disculpas por la manipulación de las declaraciones de Irene Montero y los ofensivos comentarios al respecto. — Pedro Z.🔻 🍅🍋🍆 (@lacuas66) July 5, 2022

@JavierGimenoP hola. Supongo que está usted dispuesto a hacer un tuit corrigiendo y pidiendo disculpas por difamar sobre Irene Montero. ¿O es más digno ser mentiroso? https://t.co/PkcGubcCDH — Concordia 🤝 (@pi_palace) July 5, 2022

Bueno, después de que casi todos los medios hayan publicado y agitado un vídeo cortado y manipulado de una entrevista a Irene Montero y no hayan pedido disculpas ni rectificado sino que han continuado con ellos cuando les han pillado y se lo han hecho saber, esto ya no es nada 🤷‍♂️ — Costanza (@costanzahimself) July 5, 2022

@carlos__alsina ya has pedido disculpas a Irene Montero? Y has despedido al editor de la noticia? O ya te han comprado un coche nuevo? — Yorch R.🔻🏳️‍🌈🇪🇸 (@YorchRiera) July 5, 2022

A esta hora también seguimos esperando vuestra rectificación y pidáis disculpas a la Ministra Irene Montero por manipular el vídeo de sus declaraciones sobre la tragedia en Melilla.

No decís que sois buenos profesionales bla, bla bla? Pues que se note. — Leo (@Leo82233800) July 5, 2022

Por el momento, una de las figuras públicas que sí ha pedido disculpas por dar pábulo a las declaraciones cortadas ha sido el escritor Arturo Pérez-Reverte. "A mí también me la colaron. Mis disculpas", ha publicado en su cuenta de Twitter. Lo que ha provocado la reacción de muchos usuarios, que no han podido creer lo que veían sus ojos. "Gratamente sorprendida, no es habitual". Eso sí, otros han tirado de ironía.

A mí también me la colaron. Mis disculpas. https://t.co/3NDmGEpIIU — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) July 5, 2022

Gratamente sorprendida porque no es habitual. Dice muy bien de usted o de cualquiera que se CONFUNDA. Luego están los que lo difunden a sabiendas y viendo los comentarios con el vídeo original. — S.FORD  🏳️🕊️ (@SusanaFord) July 5, 2022

Que lo reconozca y no se calle, le honra, Sr. @perezreverte https://t.co/JHWEt7WxTb — ERSanz (@ElRo512) July 5, 2022

Nos han cambiado a Arturo https://t.co/mUjT0nI3ii — Marta Leiton🏳️‍🌈♀️ (@leiton95) July 5, 2022

Si estás en peligro, parpadea muy rápido tres veces. https://t.co/pso4JICe44 — Xiqueta dolça 💜 (@Entrelasllamas) July 5, 2022

Le honra reconocerlo. Ojalá seamos capaces de hacerlo todos. https://t.co/92vuIxB7ac — Guillem Ruisánchez (@GRuisanchez) July 5, 2022