'El programa de Ana Rosa' rectifica el vídeo de Irene Montero sobre Melilla tras colar otro bulo de Inda sobre el viaje a Estados Unidos

Por Tremending

Como se suele decir en estos casos, El programa de Ana Rosa ha dado una de cal y otra de arena. Si bien ha rectificado el vídeo manipulado con las declaraciones de Irene Montero sobre la masacre de Melilla, cinco minutos antes, ha dado voz a otro bulo de Eduardo Inda.

Conseguido. @elprogramadear ha rectificado y ha emitido las declaraciones de @IreneMontero, ahora solo faltan @susannagriso y @CarlosAlsina.

PERO… el problema no es puntual, 5 minutos antes en el mismo programa Inda, un habitual del programa, volvía a mentir, os cuento. pic.twitter.com/rETCfrBHU4 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 6, 2022

Bautizado ahora como El programa del verano, el espacio ha dado explicaciones bastante escuetas y ha mostrado a regañadientes el vídeo completo, en el que se ve cómo la ministra de Igualdad condenaba lo ocurrido en Melilla y pedía que se ofrecieran los servicios consulares a disposición de las víctimas.

Mismo argumento de Joaquin Prat días atrás, según ellos esto no fue un viaje oficial, sino de turismo. Además dice que no se reunieron con nadie importante, MIENTE, la persona con más seguidores tiene son 6.000, MENTIRA.

El papel de Inda y OkDiario es generar odio mintiendo. pic.twitter.com/Q71kkhCWLy — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 6, 2022

Y cuando se repite un argumentario ridículo como que fueron de turismo no es casualidad… fijaros que sucede si miramos las tendencias en twitter… oh sorpresa aparece una noticia de Telemadrid donde dice que arrecian críticas por el viaje de turismo de la ministra. pic.twitter.com/ypehfxIixD — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 6, 2022

Este arranque de sinceridad no ha sido gratuito. Según ha mostrado el activista contra la desinformación digital Julián Macías, cinco minutos antes Eduardo Inda lanzaba un bulo sobre el viaje del Ministerio de Igualdad a Estados Unidos en el mismo programa.

La maquinaria de la derecha sigue con la narrativa de que era un viaje de turismo y según Inda, no se han reunido con nadie importante, porque no tenían más de 6.000 seguidores en redes sociales. Más allá de que no es realmente relevante el número de seguidores para valorar la importancia social de alguien, es mentira.

Para que veáis la sinergia de varios medios y las narrativas que intentan imponer modificando la realidad esto pasó en Cuatro con Joaquin Prat, donde @_PabloFdez_ le paró los pies.https://t.co/S4uTAMwrfa — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 6, 2022

Pero vamos con la segunda mentira de Inda, dice que no se reunión con nadie importante, y que quien más seguidores tenían son 6.000, solo hay que pasarse por el perfil de @IreneMontero para hacer un supertrabajo de investigación periodística, que Inda no supo hacer. pic.twitter.com/Mz9plms8eb — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 6, 2022

Una de las reuniones más importantes fue con @unwomenchief, la responsable de mujeres para la ONU, que reconoció a España con un país pionero en derechos para las mujeres (tiene 124K seguidores).@GloriaSteinem una de las principales activistas feministas en EEUU, tiene 365K pic.twitter.com/ZX1zVNWTzm — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 6, 2022

En el viaje han tenido reuniones "con nadie importante" en la Casa Blanca, con autoridades de la ONU o con una de las mayores referentes del feminismo como Gloria Steinem (que por cierto tiene más de 300.000 seguidores en Twitter).

También se reunieron con el Centro por los derechos reproductivos tiene 126K seguidores. Esto solo por demostrar que Inda miente como siempre, por que en realidad la importancia de una persona o reunión no tiene que ver con el nº de seguidores. pic.twitter.com/viJMLN5qTu — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 6, 2022

También se reunieron con @chiraagbains, asesor del Presidente de los EEUU para asuntos de igualdad y equidad racial y con @jenkleindc, la directora ejecutiva de políticas de género de la Casa Blanca. pic.twitter.com/n4qZ07L9IA — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 6, 2022

La lucha contra la desinformación continúa y mientras haya medios lanzando bulos, habrá un tuitero que se encargue de desmontarlos.

Ojo, ponen lo que no habían puesto (casualidad) pero no piden disculpas en ningún momento. Manipulo y si cuela, palante y si me pillan, escurro bulto. "Terrorismo informativo". https://t.co/uLeLhnCmYl — WintersEnfurecido (@WintersEnfurec1) July 6, 2022

Otro capítulo taitantos de manipulación descarada desde los grandes medios de comunicación: https://t.co/vRUue90Rtm — Ideas de Rebelión (@IdeasdeRebelion) July 6, 2022

Primera rectificación que veo, de Ana Terradillos para el programa de AR (que ni siquiera estaba en plató ese día) https://t.co/b3MJKkvUjd — Black. (@Black_StrobeS) July 6, 2022

Pero ni piden perdón ni explican el motivo de por qué manipularon. El rey está desnudo. https://t.co/j5PTckR7J4 — Raúl Solís (@RaulSolisEU) July 6, 2022

"No pusimos las declaraciones porque no las pudimos". Y así, esta señora entra todas las mañanas en miles de hogares mintiendo y manipulando diciendo que es periodista. https://t.co/LdP56NnT0Q — Yol 🔻 (@yolandatricolor) July 6, 2022