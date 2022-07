La aplaudida reacción de Gabriel Rufián a los ataques a Irene Montero: "Si llevaran corbata y mearan de pie, no haríais vuestras críticas"

Irene Montero ha sido objeto de críticas durante los últimos días. No solo por un vídeo manipulado y difundido por grandes medios como Antena 3 y Telecinco, también por los ataques de los sectores de la ultraderecha, a los que se han sumado algunos líderes de opinión de "extremocentro".

El motivo: el viaje oficial a Estados Unidos de la ministra de Igualdad para reunirse, entre otras organizaciones, con la ONU para tratar los avances y riesgos de los derechos de las mujeres.

Aun así, los partidos de derechas y alguno periodistas —unos de derechas y otros de derechas sin saberlo— han criticado una fotografía que la miembro del Gobierno compartió desde Times Square (Nueva York) y también el viaje en avión a EEUU. Quizá el problema es que sea de izquierdas y mujer.

Se encargó Gabriel Rufián, sin embargo, de recordar el doble rasero por el viaje de Isabel Díaz Ayuso para "reunirse con Telemadrid en Times Square". Ahora, el representante catalán ha vuelto a dar en el clavo sobre las críticas a Montero: "Vuestras criticas, mofas e insultos a 4 mujeres expertas en políticas de género por un viaje profesional a EEUU que si llevaran corbata y mearan de pie no haríais justifican más que nunca las políticas y al Ministerio de Igualdad que representan. Y ni os dais cuenta".

Muchos internautas han respaldado a Rufián y han defendido el viaje de Montero para fomentar las políticas de género y difundir la agenda feminista.

Están "RABIOSOS" 🤬😠👿 "NO PUEDEN TRINCAR LOS FONDOS EUROPEOS" i això els hi fot moltíssim. 😜 https://t.co/FcDB52Fqgv

Aún me acuerdo de estas críticas, mofas y polémica… Oh wait.. pic.twitter.com/e7roOwlnVp

No puc dir-vos l'enorme cascada de merda que he vist sobre aquest tema. I cada tuit ple de bilis subratlla exactament per què es necessiten polítics com aquest. Quina ironia.

— James Rhodes (@JRhodesPianist) July 5, 2022