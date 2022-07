Indignación en las redes después de que Ramón García enviara a "tomar por culo" a una anciana en directo

Ramón García explota en el programa de CMM 'En compañía'. — CMM

Por Tremending

El presentador Ramón García ha explotado en directo después de hacer una llamada en el programa En compañía, de Castilla-La Mancha Media. El motivo ha sido que una anciana no quisiera hablar con él y con su compañera Gloria Santoro. "Que me da igual, que a mí no me interesan las tonterías estas", ha expresado la mujer.

En ese momento el conductor del espacio de la televisión regional ha estallado y ha espetado: "A mí tampoco (me interesa) usted". García se ha arrancado y ha comenzado a insultar a la interlocutora. "Que gente más maleducada, qué asco. Hay gente faltona y maleducada. Váyase a tomar por culo, hombre. Estoy hasta las pelotas de gente maleducada", ha gritado en medio del plató.

Ramón García explota y envía a "TOMAR POR C…" a una llamada que le ha contestado"malamente tras tras" durante el concurso del jamón pic.twitter.com/fiCcI5bVjD — TVMASPI (@sebas_maspons) July 5, 2022



Muchos usuarios no han visto bien estas palabras de García y le han indicado que quizá "la señora" está en su derecho a considerar los programas de TV "una tontería" o que esté "harta de timos y llamadas comerciales".

En ningún momento ha sido maleducada la señora! Y si, hay gente que considera los concursitos de tv una tontería, y no me extraña. — Francesc_Nocturn (@Francesc_Noctur) July 6, 2022

Alucino, pero no con la señora. pic.twitter.com/MPj6XSTVBu — Juan Luis Tena (@juanluistena) July 6, 2022

Maleducado él por no respetar la negativa de la señora. La gente está harta de timos y llamadas comerciales a todas horas que al final hacen que pases de las llamadas desconocidas. — LlumxBCN (@LlumxBCN) July 6, 2022

Impresentable, Ramón. — Eduardo de Diego ♜ (@Dieg11Eduardode) July 6, 2022

Intolerable lo que ha contestado Ramón. La señora tenía derecho a no participar. — Ramon Guzman Pascual (@ramonGpascual) July 6, 2022

¿Qué derecho tienes para llamar a su casa? — OldtownM_1 (@1Oldtownm) July 6, 2022

La molestan por teléfono y luego la mandan a tomar por culo???? Qué vergüenza — Carlos Rius (@RiusCarlos) July 6, 2022