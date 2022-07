Toni Cantó dice que es adicto al trabajo y otras perlas que han enloquecido Twitter

Toni Cantó es el foco de atención del fin de semana después de sus controvertidas palabras en una entrevista para El Confidencial Digital.

El director de la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid, ex de Ciudadanos y ex de UPyD, ha dicho entre otras cosas que es "adicto al trabajo" y que "la izquierda es el nuevo racismo".

Cada vez que habla Cantó sube el pan y esta vez no ha sido diferente. La reacción en redes ha sido viral y muchos han aprovechado la ocasión para reírse un poco a costa del actor.

Toni Cantó: "La izquierda es el nuevo racismo. He trabajado mucho. No sé estar sin trabajar. Es una adicción. Ya no provoca temor que te llamen facha, por lo menos a mí". pic.twitter.com/LLkmgqFJqe

"La izquierda es el nuevo racismo. Me he dado cuenta de que he trabajado mucho. No sé estar sin trabajar. Es una adicción. Ya no provoca temor que te llamen facha, por lo menos a mí" Toni Cantó, director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid https://t.co/Yc7daKbtjK pic.twitter.com/bxnQqP6kkT

— Jesús Cintora (@JesusCintora) July 9, 2022