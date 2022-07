Por Tremending

El líder de Más País, Íñigo Errejón, se ha convertido este lunes en una de las tendencias de Twitter. Muchos tuiteros han aprovechado una noticia para lanzar sus críticas foribundas hacia el diputado. La noticia en cuestión es que los trabajadores de Telefónica España han rechazado la propuesta planteada de reducir la semana laboral a cuatro días. Apenas un 1% de la plantilla se ha apuntado al plan de la empresa.

Ávidos de querer encontrar un culpable, algunos han ido directos a señalar al político que ha planteado esta cuestión a nivel nacional.

Los trabajadores de Telefónica rechazan unánimemente la semana laboral de 4 días Mi mas sincera enhorabuena @ierrejon No contaste con que los trabajadores de Telefónica no son políticos como tú sino trabajadores. https://t.co/EPJmg8wcJe vía @el_pais — Gerardo Ortega (@Ortega_Gerardo) July 11, 2022

Sin embargo, hay un pequeño (gran) detalle en el que no han reparado. La propuesta de Telefónica suponía una rebaja de sueldo proporcional al día no trabajado. Y precisamente ha sido esa reducción salarial, aparejada a un recorte de las cotizaciones sociales, lo que ha provocado que la oferta no haya resultado atractiva para los empleados de la multinacional en un contexto de crisis e incertidumbre económica.

La propuesta de Más País al respecto se diferencia en un punto clave. Que los trabajadores hagan una semana de 32 horas semanales sin que sus sueldos se vean reducidos por ello. Un matiz que cambia radicalmente la perspectiva de la cuestión.

Algún usuario de Twitter es tan osado que critica a Errejón enlazando al hilo que hizo en su día explicando claramente su propuesta:

Los trabajadores de Telefónica han votado masivamente en contra de reducir la jornada laboral a 4 días. Resulta que el truco estaba en que trabajar menos significaba cobrar menos. Esto no lo viste venir, ¿eh @ierrejon? https://t.co/Bu8FhT7E6a — Pastrana (@JosPastr) July 11, 2022

Hace 101 años España conquistó el derecho a la jornada laboral de 8h. Hoy tenemos la oportunidad de liderar la semana laboral de 4 días (32h) en Europa y en ello estamos trabajando. Sigue 👇🏼 — Íñigo Errejón (@ierrejon) November 23, 2020

Falacia que otros tuiteros han replicado:

Vaya, quien se lo podía imaginar? O es que alguien aparte de Errejón se creía que iba a trabajar 4 días y que el sueldo siguiese siendo el mismo? https://t.co/AjIseGuTRb — Judith GF 🇪🇸 (@JudithGF5) July 11, 2022

Hola @ierrejon 👋🏻

Que dicen los trabajadores que tu medida es una patraña https://t.co/csmMFyS1Am — Esther Sanz (@_esthersanz) July 11, 2022

Esto es una medida acordada por la empresa y los sindicatos, @ierrejon no tiene nada que ver. Lo que se propone es un regalo envenenado. La gente no es que quiera trabajar más,sino que la empresa no les tome el pelo — Hache (@StherCoNHache) July 11, 2022

No tiene nada que ver con la propuesta se Errejón porque la misma NO aplica descuento de sueldo.

Es diferente. — La mujer de Colombo (@lamujerdecolomb) July 11, 2022

Desde la cuenta de Twitter #PorQuéTT han tenido que explicar también la confusión de más de uno:

Hay gente mencionando a Errejón por la noticia de Telefónica. Para el que no lo entienda, Errejón propuso una reducción de la jornada laboral a 4 días. Sin embargo, se están confundiendo en un detalle. La propuesta de Errejón es SIN REDUCCIÓN DE SUELDO. https://t.co/acRWEBKoiF — #PorQuéTT (@xqTTs) July 11, 2022

Hay personas diciendo que los trabajadores de Telefónica QUIEREN TRABAJAR MÁS. Señores, lo que quieren realmente es que NO LES REDUZCAN EL SUELDO. Pensaba que esto era evidente pero Twitter siempre me sorprende. — #PorQuéTT (@xqTTs) July 11, 2022

La gente que cita a Errejón en esta noticia cuando su propuesta siempre ha sido sin reducción de sueldo 🤡 https://t.co/ixWqFoCRDu — Sentimental ofendido mediocre y agresivo (@SantiMrey) July 11, 2022