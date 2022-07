Las redes se ríen de las críticas de la ultraderecha contra Pedro Sánchez tras el homenaje a Miguel Ángel Blanco

El negacionismo de Vox ha roto cualquier pronóstico. Euskadi, sencillamente, es una invención malvada. Euskadi, sencillamente, "no existe". La frase del portavoz de la ultraderecha, Jorge Buxadé, ha sido convenientemente amplificada por el equipo de redes del partido, que buscaba así atizar a Pedro Sánchez por haber dicho en el homenaje a Miguel Ángel Blanco que "Euskadi y España son países libres y en paz".

Los autores del cartel en el metro que criminalizaba a los niños migrantes no tuvieron empacho a la hora de proclamar a bombo y platillo que Euskadi, ojo al dato, es en realidad un término "racista".

Las redes no tardaron en reaccionar ante esta increíble afirmación de la ultraderecha. Hubo quienes lo hicieron en plan didáctico, para recordarle a Vox aquello que dice el comunista y separatista… Boletín Oficial del Estado.

Tampoco faltaron quienes apelaron a los sentimientos verdaderos de Vox…

