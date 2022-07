La reflexión de Àngels Barceló sobre los audios de Villarejo, Ferreras y el bulo de Inda que divide a los tuiteros

El periodismo se encuentra en una situación muy delicada, por ello, muchas son las periodistas que se han manifestado sobre los audios de Villarejo, Ferreras y la cuenta falsa atribuida a Iglesias por Inda.

Àngels Barceló ha dedicado su editorial de Hoy por Hoy para reflexionar sobre el tema: "Nuestra profesión necesita una catarsis, nosotros también somos responsables del deterioro democrático de este país", decía sobre los periodistas.

Tras reflexionar sobre la labor que deben tener los periodistas sentenciaba: "Y ahora que uno de los actores implicados es un periodista también lo contamos. Pero no me pregunten a mí por ello, nunca encontrarán una conversación mía con Villarejo, ni una reunión…"

"Pregunten también a los que se sientan en las mismas mesas y participan las mismas tertulias de los que lo hacen, porque de esta manera les blanquean. Ellos son los que tienen que dar explicaciones", concluía.

La reflexión se ha llevado aplausos de los tuiteros y compañeros de profesión, que están de acuerdo con el punto de vista de Barceló, aunque también alguna crítica.

Algunos tuiteros lo han visto como una descarga de culpa, existiendo casos como cuando la Cadena Ser se hizo eco del famoso informe falso y aún continúa publicado en su página web. También cuando desde otro medio de su mismo grupo mediático se reconocía que habían hecho lo posible para que no se formase el Gobierno de coalición.

Al fin y al cabo, muchas actuaciones por parte de su medio de comunicación y su programa que contradicen su discurso y que algunos señalan como un desmarque de toda la situación.

La parte que me toca está aquí https://t.co/vap1S0mYqe

Todos, todos los que no habéis desmentido ni investigado para contrastar, todos estáis en el mismo saco. https://t.co/jLTmpnjmmu

Estupenda defensa, basada en el ataque

La culpa siempre es de los otros

No hacen falta las reuniones con Villarejo, dar crédito y palabra a quien ataca pero no a quien tiene derecho a defenderse, también es colaboracionismo

La cadena es muy larga y aún no se ha roto https://t.co/4Y29SeFrvt

— N🅾t🅰 Disc♀rdante 🔻 (@Isabel_eMe) July 11, 2022