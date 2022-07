La contundente respuesta de Pilar Alegría a Ayuso por sus becas para rentas altas: "Es una muestra de auténtica insensibilidad social"

Por Tremending

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha sido tajante sobre la decisión de Isabel Díaz Ayuso de dar becas a los estudiantes con rentas familiares de más de 100.000 euros en la Comunidad de Madrid.

En Madrid hay muchas personas que tienen serias dificultades para llegar a fin de mes. ▶️Familias de clase media trabajadora, que necesitan becas para que sus hijos puedan estudiar. ⤵️Sigue hilo…https://t.co/FVjslh0Pyo — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) July 11, 2022

La propuesta del PP es una muestra de auténtica insensibilidad social, cuando la respuesta a esta realidad es dar cheques a las rentas de más de 100.000 euros, rentas que no tienen problemas para pagar los estudios de sus hijos en centros privados — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) July 11, 2022

Mientras Ayuso afirma que las familias con rentas de 100.000 euros "también lo están pasando muy mal", Alegría ha desmontado su argumentario en tan solo cinco tuits.

La ministra ha calificado de "insensibilidad social" la medida de Ayuso, ya que considera que las familias con rentas de más de 100.000 euros "no tienen problemas para pagar los estudios de sus hijos en centros privados". Y es que, si esas familias pasasen apuros para pagar los estudios de sus criaturas, sería tan sencillo como enviarlos a centros públicos.

Asegura el PP que estas rentas de 6000 euros netos mensuales "tienen díficil llegar a fin de mes" Que pregunten a trabajadores de su entorno: al mecánico, la maestra, la cajera… y verán en sus narices lo que son verdaderos problemas para llegar a fin de mes — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) July 11, 2022

‼️Por cierto, con esta propuesta del PP está claro lo que se quiere hacer: dar a quienes más ganan, a quienes más tienen. Porque si no: ➡️¿A quiénes se pretende beneficiar con estos cheques? ¿Quiénes son los que se llevarían estas becas? — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) July 11, 2022

Ante las "dificultades para llegar a fin de mes" de las que habla la presidenta de la Comunidad, Alegría le recomienda que pregunte a familias que no tienen rentas tan altas y así "verán en sus narices lo que son verdaderos problemas para llegar a fin de mes". No, no poder comprarse otro 'Luisvi' no es tener difícil llegar a fin de mes.

👉Puestos a dar soluciones, pongan en marcha plazas de #FP y plazas de 0-3 años, que eso sí es su responsabilidad y son miles de jóvenes y de familias los que se han vuelto a quedar sin plaza un año más en la Comunidad de Madrid — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) July 11, 2022

Por último, la ministra considera que con esta medida la intención de Ayuso es "dar a quienes más ganan, a quienes más tienen", cuando su verdadera preocupación debería ser poner "en marcha plazas de FP y plazas de 0-3 años", que según concluye, "eso sí es su responsabilidad".

La reflexión de Alegría ha recibido varios aplausos entre los tuiteros, que se han mostrado de acuerdo con su análisis de la medida adoptada por Ayuso.

Ayuso pasará a la historia por la concatenación de aberraciones políticas que está llevando a cabo. Las hemerotecas algún día se lo recordarán, pero quizá quienes deberían subir a lo alto de ese podium del sinsentido serían sus electores. El tiempo lo pondrá todo en su sitio. https://t.co/UreC73yZP0 — Luis Vicente (@lvicmartin) July 11, 2022

Por la 'nueva' clase media madrileña… https://t.co/SUXbann7YD — 𝙅𝙖𝙫𝙞𝙚𝙧 🔻 (@JArmesto) July 12, 2022

Pues si tienen problemas los que ganan 100.000 €uros IMAGÍNATE los que ganan mucho menos. Con esos importes estará toda la clase política solicitando BECAS claro. Se da a entender eso. — Luisón (@Luison1901) July 12, 2022

Mejor resumido imposible. Muchas gracias!! — Erpipo (@danierpipo) July 12, 2022