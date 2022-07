Las reflexiones ante la guerra sucia de algunos medios contra Podemos: "¿Cómo se llama cuando hay un complot de policías, periodistas y jueces?"

Por Tremending

Comienzan a aparecer las reacciones ante la revelación de los audios que prueban la guerra sucia mediática contra Podemos y Pablo Iglesias. Periodistas, rostros políticos y también los tuiteros han puesto el grito en el cielo por la situación.

No hubo un 15M en los medios. Y se nota. Lo estamos pagando. Estamos a tiempo de darle la vuelta a ese tablero. Hay alternativas, pero hay que apoyarlas. Se puede hacer grandes a los pequeños medios independientes que dependen de las suscripciones, no de intereses mafiosos. — gerardo tecé (@gerardotc) July 11, 2022

Cómo es de grave lo de Ferreras, Inda y Villarejo que en @hora25 Iglesias, Carmen Calvo y Margallo están opinando exactamente lo mismo: que es deleznable. — Javier Giner 🏳️‍🌈 (@j_giner) July 11, 2022

Entre los tuiteros reina una sensación de que todo esto no les ha pillado precisamente por sorpresa. Pero aún así reina cierta desazón porque se hayan sobrepasado tantos límites.

Tu argumento no puede ser que alguien te engañó y, al mismo tiempo, tener en tu programa todos los putos días al que se supone que te engañó. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) July 11, 2022

Cómo se llama cuando hay un complot de policías, periodistas y jueces para alterar un resultado electoral? — Edmond Dantés (@EdmondDantes71) July 11, 2022

Tampoco han convencido demasiado las explicaciones de Ferreras, al que no comprenden como presunto engañado de esta trama, ya que una vez descubierto el presunto engañador sigue acudiendo a su programa.

La sensación generalizada es de molestia y con la mirada a un futuro que no pudo ser. No se sabe que habría pasado de no haber existido una injerencia tan directa, y tampoco tendremos la oportunidad de saberlo.

¡Claro que los militantes de @PODEMOS están cabreados! Porque durante mucho tiempo se nos ha vilipendiado. Muchos de ellos, en lugares más pequeños, fueron señalados. La mentira nos ha hecho mucho daño y lo hemos sufrido mucho.

Queremos JUSTICIA. — Roberto Sotomayor 🔻 (@SuperRoStar) July 11, 2022

Que Pablo Iglesias consiguiera la vicepresidencia del gobierno después de soportar años de una campaña mediática, política, judicial, empresarial y policial para derribarle es un puto milagro. A Ciudadanos simplemente le quitaron los micrófonos y no quedan ni los cimientos. — PabloMM (@pablom_m) July 11, 2022

El caso ha permitido a los tuiteros reflexionar sobre los medios de comunicación, la democracia o política en general.

Que la historia de este país hubiera cambiado si no se hubiera usado las cloacas del Estado contra @PODEMOS y @PabloIglesias esta claro.

Recordáis cuando les pillaron a Aguirre y Calvo diciendo "Tenemos un un problema y le dijimos que se presentaran" — Aurora 🔻 (@LAPYZAZUL) July 11, 2022

La democracia en España es un mal chiste que solo se creen los ingenuos.

En el barómetro del CIS de abril de 2016, el PP era la 1ª fuerza (27,4%); #Podemos, la 2ª (23,1%) y el PSOE la 3ª (21,6%).

Había que cargarse a Podemos, por lo civil o por lo criminal, como así fue. pic.twitter.com/zJf346uTBW — JAVIER JUAN TUR (@javierjuantur) July 12, 2022

Te podrá gustar más o menos Pablo Iglesias y/o Podemos pero si eres un demócrata, debes admitir y denunciar que Ferreras, Terradillos, Ana Rosa, García Castellón, Villarejo y un largo etcétera a las órdenes de los de arriba dieron un goIpe de Estado policial, mediático y judicial — Vuthy (@vuthy1Iiving) July 11, 2022