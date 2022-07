El año en el que Vox pretendía gobernar y acabó regalando más momentos bochornosos

Llega el verano y acaba el curso escolar, lo que es un buen momento para hacer balance. La ultraderecha se esperaba un año de buenos resultados con la esperanza de gobernar alguna Comunidad Autónoma, pero se ha llevado un montón de chascos dejando momentos bochornosos por el camino.

Vox consiguió colarse en la Junta de Castilla y León, pero las mayorías absolutas del PP en Madrid y Andalucía los han dejado fuera del Gobierno, cuando esperaban mejores resultados. Han perdido más de lo que han ganado en el camino: han dado en adopción a Macarena Olona en Andalucía, se han avergonzado de sus amigos tras la invasión rusa en Ucrania y han dejado tirados a los ciudadanos a la menor oportunidad que han tenido.

Por si alguien se ha perdido algún momento denigrante de la ultraderecha, aquí un recopilatorio de los mejores del año en 'tremendings':

– Dos noticias juntas se entienden mejor: lo que Vox dice en el Congreso sobre los refugiados ucranianos vs. lo que dice en Andalucía

Dos noticias juntas se entienden mejor: lo que Vox dice en el Congreso sobre los refugiados ucranianos vs. lo que dice en Andalucía https://t.co/WMkgke8kRF

– Vox vota en contra de retirarle la Llave de Oro de Madrid a Putin y los tuiteros responden: "¿Pero no era un comunista de esos?"

Vox vota en contra de retirarle la Llave de Oro de Madrid a Putin y los tuiteros responden: "¿Pero no era un comunista de esos?" https://t.co/jSUBkOBvFi

– Vox suprime las primarias y los tuiteros no se sorprenden en absoluto: "No se puede decir que no sean francos"

Vox suprime las primarias y los tuiteros no se sorprenden en absoluto: "No se puede decir que no sean francos" https://t.co/UhPwPEs3Pf

