"Acabo de llegar a una boda y me han dicho que no estaba invitado": la viral historia de Twitter de un viaje de más de cuatro horas

¿Te imaginas conducir más de cuatro horas para ir a una boda y que al llegar te digan que nos estás invitado? Esto es lo que le pasó a Fry Santes y así lo ha contado en Twitter. Se hizo un viaje de València a Almería para comprobar que no aparecía en la lista de las mesas y que la novia, su prima, no sabía que él iba a ir.

La vergüenza más grande de mi vida: Acabo de llegar a una boda a 4'5 horas de mi casa y me han dicho que no estaba invitado. 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

Lo más sorprendente de la situación es la respuesta de todos los tuiteros que han asegurado vivir situaciones similares.

Me suena! Me pasó con una boda de amigos de mis padres ¿Vienen todos? Sí, sí y allá nos plantamos todos y contaban con un "todos" más reducido. Ni nombre en mesas, ni sitio, etc. Con la turra que le di a mi madre para no ir 😂😂😂😂

— Maika García (@grunfink) July 17, 2022