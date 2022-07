Críticas indignadas contra el alcalde de Madrid: 'Almeida ya sabía que el uniforme de los barrenderos es de poliéster'

Desde el pasado 10 de julio, han muerto en España 360 personas a raíz de la ola de calor. Una de ellas, un operario de limpieza de Madrid por un golpe de calor. Un fallecimiento bastante predecible teniendo en cuenta que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, tenía conocimiento previo de la situación en la que estaban sus trabajadores. "Un uniforme de poliéster no os ayuda lo más mínimo ni os beneficia para poder trabajar", aseguró en La Ser un par de días antes de que un hombre de 60 años perdiese la vida mientras trabajaba. Ahora, los usuarios de Twitter le reprochan a Almeida la falta de respuesta y medidas.

Almeida cierra los parques cuando hace calor pero no aplica la recomendación/obligación de no trabajar por encima de determinadas temperaturas. Hay vidas que no importan.

— Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1) July 16, 2022