El maravilloso tuit de Russell Crowe desde el Coliseo: "Llevando a los niños a ver mi antigua oficina"

El poder del cine es lo que tiene. 20 siglos de historia y probablemente la imagen que más se repite hoy día en la cabeza de los visitantes del Coliseo de Roma es la del personaje Máximo Décimo Meridio quitándose la máscara y clamando venganza, interpretado por el actor Russell Crowe en la película de Ridley Scott, Gladiator.

Y hay veces que la magia del cine puede trasladarse aunque sea por un momento a la realidad. Es justo lo que ha pasado este lunes cuando Russell Crowe ha publicado en Twitter una foto desde el Coliseo con una frase absolutamente maravillosa:

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo

— Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022