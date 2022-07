Ayuso vuelve a llamar "chequevotos" a los trenes de Cercanías gratis y los tuiteros le recuerdan los suyos

Por Tremending

Trenes de cercanías, rodalies y media distancia serán gratis de septiembre a diciembre. Se trata de una de las medidas estrella anunciadas por el Gobierno dentro de un paquete destinado a aliviar los efectos de la inflación en la ciudadanía. Más allá del debate lícito sobre si la medida será efectiva o no, no podían faltar las críticas de brocha gorda de la derecha con adjetivos populistas a más no poder, y en ese perfil la reina es, por supuesto, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña no tardó en llamar "chequevotos" a estas medidas al más puro estilo de aquello de las "mamandurrias" de Aguirre. De casta le viene al galgo. Aunque tampoco fue original con eso. Como a Ayuso le gusta más el papel de política de partido que el de presidenta de una Comunidad, ha seguido con la matraca durante la semana.

También rechazamos los chequevotos en materia de transporte. pic.twitter.com/IIPfGzD6RE — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 18, 2022

Pero claro, su frase efectista se cae cuando uno revisa el pasado de Ayuso, porque si la gratuidad de un servicio la proponen otros es un "chequevoto", pero si la idea es suya, ya tal.

Ayuso y los chequevotos. pic.twitter.com/kkhnNAAJjD — Diego FS (@DiegoFSRB) July 18, 2022

¿Las bonificaciones al impuesto de sucesiones no son chequevotos?

¿Las becas a rentas ≥100 000 €/año no son chequevotos?https://t.co/tmsKG8MbSm — Pradero (@PR4D3R1T0) July 18, 2022

Los tuiteros se han apresurado a Ayuso a recordarle sus propios "chequevotos".

A todos los que cogéis a diario el Cercanías y os gastáis una pasta, dice Ayuso que no va a aplicar la medida del Gobierno para que el Cercanías fuese absolutamente gratuito. Eso sí, becas para ricos sí. https://t.co/KtjK5DO1KW — Guido (@GuidoOHL) July 18, 2022

Los ChequeVotos en becas para ricos.https://t.co/n0tw0j3vr3 — M.A Doñoro 🙈🙉🙊 (@MDonoro) July 18, 2022

Cuando hay q ayudar a los más desfavorecidos Ayuso lo llama "cheque voto". Cuando es becas para familias q ingresan más d 100.000€ se llama "ayuda para familias q lo están pasando mal con la subida d precios".

¿Tantos ricos hay en Madrid para q está anormal gane elecciones? https://t.co/nZSuULMzd8 — hijos de Putin (@PepitoChapulin) July 18, 2022

En el @ppmadrid son más de los chequevotos de escuela privada https://t.co/qwKtMG42Ep — Área Joven Podemos C. Madrid (@PodemosJovenCM) July 18, 2022

En materia de becas y herencias ya es otra cosa. https://t.co/t8KEqirEtw — Doctorando Extraño. En el multiverso laboral. (@StrangeLetrado) July 18, 2022

Que se lo digan al sueldo de Cantó — Álvaro López (@Alvarolopez27) July 18, 2022

Tú eres más de chequebirras — R.López (@RaquelLpez5) July 18, 2022

Seguro que Luceño deja sus coches para ir en cercanías. — maestre1954🔻 (@maestre1954) July 18, 2022

Jaja y luego gente q utiliza el transporte público para ir a trabajar, te votará. Con lo de chequevotos te refieres a las becas q le vamos a pagar a los ricos?? Esq no tiene vergüenza, en serio — pilarl (@nenesinosuke) July 18, 2022