El bulo del "posado" de Sánchez, explicado: "La foto no es lo que está manipulado, el uso que se hace de ella sí"

Por Tremending

Pedro Sánchez, con mirada intensa, cruzado de brazos y el paisaje calcinado de un incendio detrás. Es la foto de la agencia EFE en una zona arrasada por del fuego que afecta al parque Nacional de Monfragüe que ha provocado otro incendio, pero metafórico, en los medios y en las redes sociales. Pero, ¿se ha puesto ahí a posar así él solo para la foto? Pues en realidad la cosa tiene truco.

Pues no. En realidad, se trata de un encuadre para sacar sólo a Pedro Sánchez, sacado de un instante en que estaba escuchando a Guillermo Fernández Vara dirigirse a los medios. Vara está ahí en ese momento pero fuera del encuadre, justo a la izquierda. En este vídeo puede verse el momento exacto.

Algunos medios y tuiteros (y no pocos), sin embargo, han calificado la foto de "posado" y no han rectificado. Otros lo explican dentro, sabedores de que muchos se quedarán con el titular y la imagen y no se molestarán en leer más.

En realidad, Sánchez no está "posando", sino escuchando a Fernández Vara. Pero no dejes que la realidad te estropee un buen titular. pic.twitter.com/8vqMe9aFUF — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) July 18, 2022

El bulo de Inda sobre el posado de Pedro Sánchez es tan burdo que seguro que Ferreras va con ello. pic.twitter.com/lcm8jL4S2m — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) July 18, 2022

Qué fuerte lo del posado. pic.twitter.com/BrunU9KnCr — Quique Peinado (@quiquepeinado) July 18, 2022

Pero, ¿está mal la foto? En realidad lo que está mal es la utilización que se ha hecho de la misma. Lo ha explicado el fotoperiodista Eduardo Parra en un hilo en Twitter. A su explicación se han sumado muchas críticas a los que han utilizado la foto de forma torticera.

Se está hablando mucho de esta foto de la Agencia EFE y se está usando la palabra manipulación muy a la ligera. Vamos a explicalo pic.twitter.com/6Ej4wKqkdx — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) July 18, 2022

El primer error es hablar de fotoperiodismo sin tener ni puta idea de fotoperiodismo, sacar conclusiones apresuradas y no preguntar a un profesional si hay una razón. Espoiler: la hay. — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) July 18, 2022

La agenda del Presidente tiene días densos y días muy ligeros. Pero siempre es necesario tener una foto del Presidente, independientemente de lo que vaya a decir, hacer o presentar. ¿Por qué? Por que es el Presidente del Gobierno de España. También ocurre con otros lideres. — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) July 18, 2022

Ocurre que el Presidente casi nunca está solo, casi nunca viaja solo y casi nunca habla solo. Siempre hay un Alcalde, un Presidente Regional, un cargo socialista o un dirigente random a su lado. Esto es así. pic.twitter.com/ljqlNvfKjY — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) July 18, 2022

Si posteriormente a esta cobertura surge una noticia que le incumbe al Presidente pero no a ninguno de estos cargos random, queda mal ilustrar una información con el Presidente y un fulano que no tiene nada que ver. — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) July 18, 2022

Así que lo que hacemos siempre es lo que coloquialmente llamamos 'Tener un Pedro Sánchez (o un Rajoy, o un Zapatero) del día'. Esto es, una foto del Presidente solo o, al menos, con un fondo o acompañante que sea informativamente irrelevante. pic.twitter.com/8KiL3ATsWw — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) July 18, 2022

A veces es imposible, por supuesto, pero eso no quiere decir que no lo intentemos. Incluso a veces forzamos un poco la máquina para que el acompañante no reste protagonismo mediático. pic.twitter.com/ILZUrQHOLc — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) July 18, 2022

Si no tenemos ningún recurso visual al que agarrarnos, tiramos del encuadre. Sí amigos, el encuadre es un arma mas en el arsenal del fotoperiodista. Y sí, un encuadre mal utilizado puede ser manipulación. pic.twitter.com/x7QcD4FESR — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) July 18, 2022

Pero a veces es simplemente un profesional tratando de hacer su trabajo, máxime cuando las imágenes del Presidente con las otras dos personas se han hecho y distribuido. pic.twitter.com/5EmEoUnRDZ — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) July 18, 2022

Reencuadrar no es manipular. Sacar a alguien del plano no es manipular. pic.twitter.com/PMG0cAAOoz — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) July 19, 2022

Pero eso escapa a nuestro control. Que chusma como negre o alvise usen las fotos a su torticera manera es algo contra lo que, de momento, no podemos luchar. — Edu Nividhia (@Edu_Nividhia) July 18, 2022

Yo creo que el problema no es el fotógrafo…es la intérpretacion de la fotografía ,que se usa de esta manera en España pic.twitter.com/3qdRr6xTT2 — aitor_en_zaragoza (@39disid) July 18, 2022

La foto no es lo que está manipulado, el uso que se hace de ella sí 👇https://t.co/inE7Uq12yZ — Óscar Luna Miranda (@oscarlunamir) July 18, 2022

Una interesante explicación del fotoperiodismo. Dicho ésto, lo reseñable aquí es la utilización de dicha foto por algunos "medios" para insinuar un posado, sabiendo perfectamente que no lo era. Medios y presuntos periodistas que ensucian esa profesión. https://t.co/hQJlmbmkGH — Victor Casco 🔻🌈 🇯🇴 (@VictorMCasco) July 19, 2022

Para la gente despistada. ESTO sí es un posado aprovechando una tragedia con muertos. pic.twitter.com/ahHUaNs3Uu — Urquhart (@Franciscur) July 19, 2022