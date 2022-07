"Casero vive, la lucha sigue": el error de Feijóo al votar en el Senado, analizado en las redes

Supuestamente algunas cosas han cambiado en el PP desde que Pablo Casado desapareció de nuestras vidas. Sin embargo, el espíritu de Alberto Casero sigue vivo y en esta ocasión el encargado de reivindicarlo ha sido el propio presidente del partido. Alberto Núñez Feijóo se ha equivocado este miércoles y ha votado 'sí' a la aprobación de la reforma de la ley del Poder Judicial que abre la puerta a una mayoría progresista en el TC. Eso sí, en este caso su voto no ha cambiado nada, no como aquella de Casero, que por su error se pudo aprobar la reforma laboral del Gobierno.

You can Kill the man, but not the idea. pic.twitter.com/wx0Bd2wFPk

— Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) July 20, 2022