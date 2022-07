"Esto no es 'la nueva normalidad'": la reflexión de Greta Thunberg sobre la última ola de calor

Greta Thunberg ha criticado con contundencia que la última ola de calor se convierta en "la nueva normalidad". La activista contra el cambio climático, a través de Twitter, ha mencionado la publicación de Scott Duncan, meteorólogo escocés, quien explicó que el pasado 18 de julio se vivió la noche más calurosa de Europa Occidental.

This is not "the new normal". The climate crisis will continue to escalate and get worse as long as we stick our heads in the sand and prioritise profit and greed over people and planet. We are still sleepwalking towards the edge. https://t.co/BNp35yU8lS

