Los tuits y memes más tronchantes con la foto de Victoria Federica en la portada del '¡Hola!'

Desde hace un tiempo, la prensa del corazón se ha emperrado en vendernos a Victoria Federica como una especie de influencer o top model, y en ello siguen. Mientras que su tía siempre tiene sorprendidísimos a los medios haga lo que haga, la hija de la infanta Elena siempre triunfa con algún modelo o un estilismo, no hay más que hacer una búsqueda en Google para verlo.

El caso es que ahora Victora Federica ha protagonizado nada menos que la portada de la revista ¡Hola!. Subida a lomos de un caballo (se ve que le gustan tanto los animales como a su abuelo), cual Cid Campeador a lomos de Babieca o Jesús Gil de Imperioso, agarrada a las crines y mirando a cámara. "Victoria toma las riendas de su vida", dice la publicación en su titular. Y añade: "Mi proyecto de vida es formar una familia, mientras profesionalmente pueda dedicarme a lo que me apasiona: ¡la moda!".

Si ya la imagen de hace unas semanas cuando salía con un color de piel muy raro e intenso dejó una ola tuits y memes, este caso no ha sido menos, tratándose de toda una portada en el ¡Hola!.

