"'No mires arriba' en la vida real": la escena 'de película' de una presentadora británica sobre el cambio climático

La ficción fusionándose con la realidad es algo a lo que la gente se está habituando poco a poco. Cuando salió la película No mires arriba, más de uno la tildó de "exagerada", aunque puede ser que alguno se lo piense dos veces.

La televisión británica ha regalado un momento que podría estar sacado de la película, aunque en este caso no es un meteorito, sino el cambio climático. Las altas temperaturas también se están convirtiendo en una preocupación en Reino Unido, por ello, invitaron al programa To The Point de GB News al meteorólogo John Hammond.

Cuando Hammond comentaba preocupado que las altas temperaturas, de hasta 40 grados, que se viven en Reino Unido no son normales, una de las presentadoras, Bev Turner, ha utilizado el viejo argumento de los negacionistas del cambio climático.

"John, quiero que estemos contentos por el tiempo", interrumpía la presentadora. Tras esto, acusó a los meteorólogos de "fatalistas" y recurrió al argumento de "siempre ha hecho calor en verano", para remontarse al verano de 1976 en el país, donde se produjeron "las mismas temperaturas".

Ante esto, el meteorólogo ha defendido de que a pesar de que esto ha podido ocurrir en el pasado, el problema es que será cada vez más habitual y con mayores temperaturas, algo que puede costar muchas vidas.

Los tuiteros han recuperado un fragmento de la película de Adam McKay para recordar el momento en el que los presentadores piden a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence algo similar con el meteorito que amenazaba a la tierra.

Como la vida misma… https://t.co/PVDzstjZFL — Ysrrael Camero (@ysrraelcamero) July 20, 2022

De terror… estamos viviendo el fin del mundo. https://t.co/JJONNhu6iM — Fnn (@ohhhfernanda) July 20, 2022

Como se atreve la señora esa a decir "We've always had hot weather". Pero en qué Reino Unido viene usted? Si cuando viví allí teníamos 4 días contados de calor y sol. https://t.co/Tn43nLavCB — Deif 🇮🇨 (@davethemerman) July 20, 2022

#DontLookUp es la película más real que yo he visto. Les pareció ridícula y es la realidad del Mundo actual. https://t.co/v4LseQUK7V — Karly (@karlyreyes03) July 20, 2022

Somos una simulacion yo se que si https://t.co/TPMUftniN1 — yoyo (@natinathnat) July 20, 2022

Ya era brillante tras la pandemia, pero ahora que está cogiendo su verdadero sentido puede verse día a día lo escalofriante de todo lo que nos contaba. https://t.co/xu7rAO0Q73 — Jorge Loser (@loserjorge) July 20, 2022

Don't Look Up incomoda de lo "absurdo" porque es taaaaaaan como la realidad. https://t.co/Rs1a2mBB2i — LPR (@lespr14) July 20, 2022

La sociedad del show. Moriremos viendo un sitcom https://t.co/wxAEwurbwv — Andrés Franco (@AFranco25) July 20, 2022