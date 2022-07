Por Tremending

Los incendios de los últimos días han desatado las críticas al Gobierno de Castilla y León en manos del PP y la ultraderecha por la falta de coordinación y las carencias a la hora de hacer frente al fuego. Y, hombre, cuando se ha visto a una ONG ir a llevar comida a los brigadistas pues quizá puede ser que algo de descoordinación sí que haya habido.

Ahora el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha denunciado una más. Puente ha relatado a los medios cómo se ha producido la petición de la Junta para que los bomberos de la ciudad colaboraran en las labores de extinción.

"El domingo a las diez de la noche me llama el concejal […] y me dice que una operadora del 122 nos dice que enviemos una unidad a la localidad de Tábara. O sea, esta es la primera fórmula de requerimiento que nos hace la Junta para que colaboremos con el incendio". Después asegura que fue él quien tuvo que llamar al consejero para pedirle una petición formal. "Estamos mandando gente a jugarse la vida fuera de nuestro municipio, estamos jugándonos los bienes materiales […] qué menos que un papelito, ¿no?", denuncia.

▶️ El alcalde, @oscar_puente_ explica cómo se ha producido la petición de la Junta para que los @BomberosVLL apoyaran en las labores de extinción del #IFLosacio en Zamora. pic.twitter.com/I4Sp9UlwEa — Ayto. de Valladolid (@AyuntamientoVLL) July 20, 2022

La denuncia del alcalde ha añadido multitud de muestras de indignación nuevas a las que ya existían. Uno de los que mejor lo ha resumido es el humorista y presentador de Hora Veintipico Héctor de Miguel, salmantino de origen.

No saben ni pedir ayuda cuando hay una emergencia, pero aquí en CyL ya nadie aborta y la gente no folla por gusto. Así que seguirán ganando.😁👌🏽pic.twitter.com/EEdB7HoGAY — Héctor (@HectorDeMiguel) July 20, 2022

Y sí, qué coñazo la política, es que son todos iguales, sentido común y blablablá. — Héctor (@HectorDeMiguel) July 20, 2022

La última de la Junta de Castilla y León ha tenido muchas más reacciones.

Qué vergüenza de @jcyl de verdad…. — Rubén 🔻🇪🇦 (@Ruralpolita) July 20, 2022

No doy crédito de verdad…

Osea ya no es el que no se haga oficialmente la petición, en que mandan a una trabajadora del 112 (servicio subcontratado) a realizar la petición telefónica… que se entiende la llamada, pero hombre, que menos que alguien del gabinete del consejero — RebeSM (@RebeSM40) July 20, 2022

Creo que es bueno saber de qué hablamos cuando hablamos de gestión desastrosa, de caos o de falta de coordinación. Las carencias son tan elementales que produce vergüenza enunciarlas. https://t.co/qkBUPoBWyR — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 20, 2022

Un apunte, los trabajadores del 112 no somos teleoperadores, somos gestores de emergencias acreditados. Llevamos tiempo reivindicando que cambien las condiciones en las que desarrollamos nuestro trabajo #112_061CyLenlucha #lasemergenciasnosonunnegocio — 112_061CyLenLucha (@112CyLenHuelga) July 20, 2022

Que me juego lo que sea a que el gabinete del consejero tiene unos cuantos señores y señoras como cargos de libre designación y asesores que puedan hacer esa tarea. No se… llama, lo pides y luego ya haces el trámite formal. Es que no guardan ni la más mínima forma de educación — RebeSM (@RebeSM40) July 20, 2022

Menos mal que supuestamente sabían gestionar — G (@fact_highway) July 20, 2022

Terrible. Pero mañana volverían a votar lo mismo….casi seguro — Javipudekas (@javipudekas) July 20, 2022

Llevan toda la vida gobernando y no tienen siquiera un protocolo de actuación comunitario, que se active bien engrasado ante cualquier desgracia. Y @alferma1 pide no sé qué de presidentes. Intentando mancomunar responsabilidades. No, tú eres el responsable. — bieito (@bieitos) July 20, 2022

Suele pasar cuando estás en e poder muchísimo tiempo te crees que es tu cortijo, y si encima pasan cosas que sería para echarte y no pasan te acomodas, pero deberían tb hacer un poco de autocritica y ver porqué no se produce el cambio, en Murcia es igual — Santiago Riveiros (@SRiveiros) July 21, 2022